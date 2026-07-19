Jej historię usłyszał cały świat. 10-letnia Ukrainka wyjątkowym gościem na finale MŚ

Argentyna czy Hiszpania? Która z drużyn zdobędzie tytuł mistrza świata? Faworytem wydaje się europejski zespół, który na tym turnieju stracił tylko jedną bramkę, a zdobył ich 13. Dla porównania, rywale strzelili aż 19 goli, ale też Emiliano Martinez został siedmiokrotnie pokonany. Jedno jest pewne - możemy spodziewać się wielkich emocji, szczególnie po tym, co wydarzyło się w meczu Francji z Anglią (4:6) o brązowy medal. Ten niedzielny wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla Argentyńczyków i Hiszpanów, ale i dla jednej, małoletniej Ukrainki, o czym donosi "RMC Sport".

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Niepełnosprawna Ukrainka pojawi się na finale MŚ 2026. Jej historia porusza

Oleksandra Paskal, bo o niej mowa, to 10-letnia, utalentowana gimnastyczka. W 2022 roku przeżyła prawdziwy dramat. Padła ofiarą jednego z rosyjskich ataków rakietowych, w wyniku którego straciła lewą nogę. Nie poddała się jednak. Po założeniu protezy, wróciła do gimnastyki artystycznej.

Już 19 lipca zasiądzie za to na trybunach MetLife Stadium. Nie znajdzie się tam przypadkowo. Bierze bowiem udział w międzynarodowej trasie "Taniec wolności", w trakcie której zwiedza pięć kontynentów i poprzez taniec przypomina światu o trwającej w Ukrainie wojnie. Jeden z przystanków wypada właśnie w Nowym Jorku. Jej występ zaplanowano na najbliższy poniedziałek, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by dzień wcześniej pojawiła się na finale MŚ.

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- Każdy dzień to dla mnie okazja do nauki czegoś nowego. Już nie płaczę. Gimnastyka i sport bardzo mi pomogły. (...) Zależy mi na tym, by świat usłyszał moją historię. Ludzie muszą zobaczyć, muszą zrozumieć, że agresja na moją ojczyznę wciąż trwa, że moi rodacy nadal cierpią i że nadal przeżywają trudne czasy. Ale to nie wszystko. Zależy mi również na tym, by udowodnić, iż mimo tych trudności, nie zatrzymujemy się. Żyjemy, uśmiechamy się, tańczymy i przezwyciężymy przeciwności losu - podkreślała.

"Taniec umożliwia mi opowiedzenie mojej historii bez słów"

Mimo że za Ukrainką dopiero dekada życia, to już może pochwalić się sukcesami. Jednym z nich jest złoty medal, który wywalczyła kilka tygodni temu na prestiżowym międzynarodowym turnieju Carla's Rhythmic Cup w Rumunii. - Uważam, że sztuka to najlepszy sposób na to, by poruszyć ludzkie serca. Taniec umożliwia mi opowiedzenie mojej historii bez słów. Niejednokrotnie emocje, które pokazuję poprzez ruch, są w stanie przekazać zdecydowanie więcej niż słowa - dodawała. W tym trudnym czasie będzie więc mogła liczyć na chwilę przyjemności i z bliska, w towarzystwie ponad 80 tysięcy kibiców, obejrzy na żywo mecz Hiszpania - Argentyna. Komu będzie kibicować? Tego nie zdradziła.