FIFA obsypała ich złotem. Tyle zarobiła Anglia za brązowy medal MŚ

Jeśli ktoś uważał mecz o trzecie miejsce jedynie za przystawkę do spotkania finałowego, to Anglia i Francja zrobiły wszystko, co się dało, aby zmienił zdanie. Zespoły stworzyły kapitalne widowisko, które zakończyło się triumfem podopiecznych trenera Tuchela 6:4.

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FIFA za mundial płaci miliony

Zespoły podczas tegorocznego mundialu walczą nie tylko o sukces sportowy, ale również wielkie pieniądze. Dziennik "The New York Times" podał, że minimalna nagroda, na którą mogą liczyć reprezentacje z miejsc od 48. do 33., wynosi około 9 mln dolarów. Kwota rośnie wraz z kolejnymi rundami turnieju.

Tyle zarobią Anglia i Francja za mecz o trzecie miejsce

O gigantycznych kwotach mówimy w przypadku meczu o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią. "The New York Times" przekazał, że zwycięscy "Synowie Albionu" zainkasują 29 mln dolarów.

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Na niewiele niższą kwotę mogą liczyć Francuzi. Za zajęcie czwartego miejsca FIFA płaci 27 mln dolarów. O jeszcze większe pieniądze grają w finale Hiszpania i Argentyna. Przegrany zgarnie 33 mln dolarów, natomiast przyszły mistrz świata zarobi rekordowe 50 mln dolarów (na poprzednim turnieju w Katarze były to 42 mln).

Argentyna walczy o swój czwarty triumf w mistrzostwach świata, Hiszpania będzie chciała sięgnąć po drugi tytuł. Początek finałowej rywalizacji w niedzielę, 19 lipca, o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.