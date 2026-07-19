Francuz naprawdę to powiedział po klęsce z Anglią. "Tego meczu nie powinno być"

"Jeśli tak ma wyglądać najbardziej niepotrzebny mecz na świecie, to ja chcę oglądać już tylko takie. W spotkaniu Anglii z Francją (6:4) o trzecie miejsce na mundialu było absolutnie wszystko. To był prawdziwy mecz gwiazd, jaki Amerykanie kochają" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl, podsumowując starcie o trzecie miejsce w tegorocznych mistrzostwach świata.

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A przecież podobno nikt nie chciał grać w tym meczu. Tak przynajmniej utrzymywał przed pierwszym gwizdkiem selekcjoner reprezentacji Anglii, Thomas Tuchel. Tymczasem to jego podopieczni po bramkach Declana Rice'a, Ezriego Konsy i dublecie Bukayo Saki prowadzili do przerwy 4:0, nie dając żadnych szans bezradnym Francuzom.

Futbol nauczył nas jednak, że nawet taki wynik nie daje żadnej gwarancji tego, że do samego końca spotkania uda się go dowieźć bez większych problemów. Zmiany, których dokonał Didier Deschamps, dały "Trójkolorowym" pozytywny impuls. Dwa gole wbił Kylian Mbappe, a jedno trafienie dołożył Bradley Barcola. Na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry jednak znów byliśmy świadkami bramki zdobytej przez "Synów Albionu" - rzut karny wykorzystał Saka, kompletując tym samym hat-tricka. Doliczone siedem minut przyniosło po jeszcze jednym trafieniu z każdej ze stron - dla "Les Bleus" gola strzelił Ousmane Dembele, zaś wynik na 6:4 ustalił Jude Bellingham.

Kounde nie gryzł się w język. "Tego meczu nie powinno być"

Powiedzieć zatem, że obejrzeliśmy szalone widowisko, to jak nie powiedzieć nic. I choć gra w meczu o brąz była zarówno dla Anglii, jak i dla Francji bolesnym przeżyciem, to jednak lepiej było przywieźć z Miami krążek tego koloru, aniżeli wrócić z pustymi rękoma. Patrząc jednak na to, co powiedział w wywiadzie pomeczowym Jules Kounde, nawet gdyby "Trójkolorowi" zdobyli brązowy medal, to i tak byliby tym faktem rozczarowani.

- Najbardziej żałuję tego, że nie dotarliśmy do finału. Mecz o trzecie miejsce jest trudny do rozegrania. Uważam, że w ogóle nie powinno go być - wypalił prawy obrońca FC Barcelony, dołączając do zwolenników wyrzucenia z terminarza rozgrywek meczu o trzecie miejsce, podobnie jak na mistrzostwach Europy.

- Byliśmy sobie winni lepszy występ. Zrobiliśmy na mundialu pozytywne wrażenie, ludzie cieszyli się naszą grą, ale takie zakończenie zostawiło gorycz - dodał.

Gorycz może czuć także Didier Deschamps, który po 14 latach pożegnał się z reprezentacją Francji. Kounde wyjawił, co powiedział w szatni były już selekcjoner "Trójkolorowych". 57-latek miał nie kryć swojego wzruszenia.

- Podziękował nam za wszystkie wspólnie spędzone lata, za ten turniej i za wszystko, co daliśmy z siebie, nawet jeśli nie wszystko zrobiliśmy dobrze. Jeśli chodzi o atmosferę i życie tej grupy, było to bardzo pozytywne doświadczenie. Udało nam się też dostarczyć wielu emocji i radości Francuzom. A to również jest bardzo ważne - zaznaczył Kounde, podsumowując współpracę z Deschampsem.

27-letni prawy defensor był podstawowym zawodnikiem swojej kadry przez cały tegoroczny mundial. Dopiero w starciu z Anglią zasiadł na ławce, by pojawić się na boisku w doliczonym czasie gry. Wcześniej rozpoczynał siedem kolejnych spotkań od pierwszej minuty.

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