Wrze u Francuzów po meczu o brąz. "Zachowania, których nie widziałem wcześniej"

Reprezentacja Francji była typowana przez wielu ekspertów jako główny faworyt do zdobycia mistrzostwa świata. Rzeczywistość okazała się dla "Trójkolorowych" brutalna, z turnieju wrócą bez żadnego medalu. W meczu o brąz musieli uznać wyższość Anglii, która po kapitalnym spotkaniu wygrała 6:4, Francuzi już do przerwy przegrywali 0:4.

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Rabiot przemówił po klęsce Francji. "Zaczęliśmy dość żenująco"

Po porażce w meczu o brąz głos zabrał Adrien Rabiot. Pomocnik stwierdził, że pierwsza połowa była fatalna w wykonaniu jego drużyny. Podkreślił również, że w drugiej części meczu zespół pokazał zupełnie inną twarz i niemal odwrócił losy rywalizacji.

"Pierwszą połowę zagraliśmy dość żenująco (przegrywając 0:4). Widziałem u niektórych zawodników zachowania, których nigdy wcześniej nie widziałem. To trochę rozczarowujące, bo to był ostatni mecz w tych rozgrywkach, w którym wypadliśmy dobrze. Po porażce z Hiszpanią jest dużo rozczarowania, ale do samego końca mieliśmy pracę do wykonania i nie możemy zadowalać się taką niechlujną grą. Rozmawialiśmy w przerwie, powiedzieliśmy sobie, że musimy pokazać trochę dumy, i w drugiej połowie było znacznie lepiej, bo w pierwszej połowie niektóre zachowania były nie do zaakceptowania" - podkreślił w rozmowie z beIN Sports Rabiot, cytowany przez "L'Equipe".

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"Jeśli chodzi o resztę, musimy wyróżnić trenera Guya (Stephana), Francka (Raviota) i Cyrila (Moine'a), którzy wykonali niesamowitą pracę i przywrócili drużynie szczyt ze wszystkimi zawodnikami. Chcielibyśmy zakończyć sezon zwycięstwem, aby trener mógł mieć lepsze pożegnanie, ale to nie psuje wizerunku, jaki ma wśród Francuzów. Podziękował nam, ale to my powinniśmy podziękować jemu za te wspaniałe lata, za dyscyplinę, którą nam zaszczepił. Odrodził francuską drużynę, nie sam, ale był głównym architektem tego sukcesu. To koniec dla wielu osób w drużynie francuskiej, ale będziemy o tym pamiętać." - dodał Rabiot, wyrażając podziękowania dla członków sztabu szkoleniowego.

Z reprezentacją Francji, po 14 latach w roli selekcjonera pożegnał się Didier Deschamps. Szkoleniowiec odrodził francuski futbol prowadząc "Trójkolorowych" do mistrzostwa świata w 2018 roku i wicemistrzostwa świata cztery lata później.