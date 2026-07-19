Anglia zdobyła medal, ale Tuchelowi tego nie zapomną. "Żal jest ogromny"

- Sądzę, że decyzje, które podjął Tuchel - i musimy to przyznać otwarcie - kosztowały nas awans - stwierdził wprost Wayne Rooney po meczu Anglii z Argentyną (1:2) w półfinale MŚ 2026. I nie był odosobniony w tej opinii. Na Niemca spadła gigantyczna krytyka po tym, jak po golu na 1:0 dokonał kilku zmian, głównie wzmacniając defensywę i zabierając drużynie szanse na zdobycie kolejnych trafień, co się na niej zemściło. W sobotni wieczór, w meczu o brąz, tego błędu już nie popełnił. Po 45 minutach Anglia prowadziła aż 4:0 z Francją. I choć druga połowa miała absolutnie szalony przebieg, to ekipa Tuchela dowiozła zwycięstwo - 6:4.

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Angielskie media drwią z Tuchela. "Zostało tylko 87 minut do końca"

Mimo że Anglia triumfowała w tzw. meczu pocieszenia, to nie brakowało złośliwości pod adresem selekcjonera. To właśnie na nim skupiło się wiele tamtejszych mediów. "Thomas, spójrz, co się dzieje, gdy atakujesz prowadzenie zamiast bronić wyniku? Żal jest ogromny" - pisało "Daily Mail". "Co teraz zrobić? Wpuścić na murawę Dana Burnsa? Grać piątką obrońców? Zostało tylko 87 minut do końca" - ironizowali dziennikarze po pierwszym golu dla Anglii, odnosząc się do tego, co Tuchel zrobił w meczu z Argentyną. Tym razem nie osłabił ofensywy. "Nie, Anglia dostała szansę na kolejne gole. Piłkarze wypięli piersi, założyli rękawice i szukali kolejnego ciosu. Szybko się uczą" - czytamy.

"Dla Tuchela ten absurdalnie dwubiegunowy triumf będzie usprawiedliwieniem, uciszającym buczenie, które zszargało jego imię przed rozpoczęciem meczu z Francją, a także chór krytyki, który towarzyszył mu od środowej porażki. Udało mu się wywalczyć z drużyną najlepszy wynik od 1966 roku. Choć obiecywał złoto, to ekipa zgarnęła pierwszy brąz. Z Niemcem zawsze tak jest - albo po jego myśli, albo nie" - puentowali.

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Na postaci Tuchela skupili się też dziennikarze "Sky Sports". "Nazwisko Tuchela zostało wygwizdane przez angielskich kibiców przed pierwszym gwizdkiem, ale uśmiechy i wiwaty po meczu dają selekcjonerowi nadzieję, że uda mu się poprowadzić drużynę do zwycięstwa na domowym Euro w 2028 roku" - podkreślili, sugerując, że właśnie spotkaniem z Francją Tuchel mógł zapewnić sobie dalszą współpracę z angielską federacją. W przypadku porażki kontrakt mógłby zostać zerwany.

"To nie złagodzi ciosu po porażce w półfinale"

"Rany po środowej porażce w półfinale z Argentyną wciąż były bolesne dla Thomasa Tuchela. Noc rozpoczęła się od buczenia po zaanonsowaniu jego nazwiska, a zakończyła się zdobyciem przez niego brązowego medalu" - pisała redakcja ESPN, zwracając uwagę na zwrot, do jakiego doszło w sprawie niemieckiego trenera.

Zdaniem "The Independent", to zwycięstwo nie zmazało jednak plamy z honoru Tuchela. Nieco się zrehabilitował, ale niedosyt pozostał ogromny. "Hat-trick Bukayo Saki pomógł drużynie Thomasa Tuchela zająć trzecie miejsce, ale nie złagodzi to ciosu po porażce w półfinale. (...) Niemiec, który zamierza dalej współpracować z Anglią, może argumentować, że to najbardziej udany mundial dla kraju od 60 lat. Drużyna odniosła sześć zwycięstw. Ale to tylko podkreśliło to, co mogło się wydarzyć..." - czytamy.