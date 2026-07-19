Francuzi pożegnali Deschampsa po 14 latach pracy. Jest komunikat

O odejściu Didiera Deschampsa z reprezentacji Francji wiedzieliśmy już przed rozpoczęciem mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 57-latek po raz ostatni poprowadził kadrę narodową w meczu o trzecie miejsce przeciwko Anglii w sobotę 18 lipca. Szalony pojedynek w Miami zakończył się triumfem "Synów Albionu" wynikiem 4:6, co oznacza, że Deschamps nie dołoży do swojego dorobku brązowego medalu mistrzostw świata. Ale przecież sięgał już po dużo cenniejsze.

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W 2018 roku selekcjoner dokonał rzeczy historycznej. Francja po 30 latach ponownie sięgnęła po Puchar Świata, będąc jednocześnie określaną najlepszą reprezentacją globu pod kątem głębokości kadry. Cztery lata później w Katarze "Les Bleus" stali przed szansą na to, by obronić tytuł, lecz musieli uznać wyższość Argentyny. Dzięki takim osiągnięciom, nawet mimo porażki z Anglikami, Deschamps może zakończyć swoją trwającą od 14 lat pracę z podniesioną głową.

Piękna laurka dla Deschampsa. "Pod jego wodzą reprezentacja Francji odzyskała wiarygodność"

Wielu Francuzom z pewnością zakręciła się łezka, gdy dowiedzieli się, że 57-latek opuści kadrę narodową. Teraz łezka w oku zakręcić może się Deschampsowi, który w pięknych słowach został pożegnany przez Francuską Federację Piłkarską (FFF). Oficjalny komunikat ws. odejścia dotychczasowego selekcjonera został opublikowany w mediach społecznościowych.

"FFF dziękuje selekcjonerowi reprezentacji narodowej Didierowi Deschampsowi za wyjątkową pracę wykonaną w kadrze od 2012 roku. Odchodząc za kilka dni ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Francji, Didier Deschamps zamyka ćwierć wieku wyjątkowego zaangażowania na rzecz "Les Bleus" i francuskiego futbolu. Są ścieżki kariery, które trwale zapisują się w historii instytucji i kraju" - czytamy.

"Didier Deschamps uosabiał wymagania, rygor, poczucie kolektywu i miłość do błękitnego trykotu. Pod jego wodzą, przez czternaście lat, reprezentacja Francji odzyskała wiarygodność, szacunek i miłość, pozostając na najwyższym światowym poziomie, zdobywając mistrzostwo świata w 2018 roku, Ligę Narodów w 2021 i docierając do kilku wielkich finałów, przy zachowaniu niezwykłej regularności" - dodano, wystawiając 57-latkowi piękną laurkę.

"Poza stu osiemdziesięcioma pięcioma rozegranymi meczami i stu dwudziestoma zwycięstwami, Didier Deschamps potrafił przekazać kulturę wydajności i odpowiedzialności, która pozostanie punktem odniesienia dla przyszłych pokoleń. Towarzyszył on debiutowi wielu reprezentantów, jednoczył kilka grup wokół silnych wartości i przyczynił się do wzmocnienia wyjątkowej więzi między Francuzami a ich drużyną narodową" - podkreślono.

"Kapitan drużyny mistrzów świata z 1998 roku, mistrzów Europy z 2000 roku, a następnie selekcjoner mistrzów świata dwadzieścia lat później. Didier Deschamps zajmuje wyjątkowe miejsce w historii francuskiego futbolu. Nieliczni dali tyle błękitnemu trykotowi, jako zawodnicy, a potem jako selekcjonerzy" - przypomniano o tym, że Deschamps był także wybitnym piłkarzem.

"Federacja i jej pracownicy oddają hołd jego dostępności i zaangażowaniu. Jego ślad pozostanie niezatarty, w Clairefontaine, jak i w sercach milionów kibiców oraz wolontariuszy, którzy nigdy o nim nie zapomną. FFF pragnie wyrazić mu swoją nieskończoną wdzięczność. Dziękujemy, Didierze!" - zakończono.

Na ten moment nie wiadomo, gdzie Didier Deschamps będzie kontynuował swoją karierę. Le Parisien łączy go z objęciem stanowiska selekcjonera reprezentacji Włoch. Sam zainteresowany nie wyklucza również powrotu do futbolu klubowego. Po raz ostatni pracował przy nim w 2012 roku jako trener Olympique Marsylia. Wcześniej był szkoleniowcem Juventusu i AS Monaco.

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