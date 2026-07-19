Burza we Francji po meczu o trzecie miejsce. "Katastrofa niczym Titanic"

Mecz o 3. miejsce mistrzostw świata 2026 bez wątpienia przejdzie do legendy. Padło w nim aż 10 bramek, a poprzedni wicemistrzowie świata Francuzi przegrywali w nim do przerwy aż 0:4. Mimo to w drugiej połowie kibice zobaczyli fantastyczne widowisko. Francuzi odrobili trzy bramki, a dwie z nich strzelił Kylian Mbappe, stając się liderem strzelców tego mundialu i najskuteczniejszym piłkarzem w historii finałów MŚ. Ostatecznie z brązowego medalu i tak cieszyli się jednak Anglicy, którzy wygrali 6:4. Nastroje francuskich mediów nie mogły być więc pozytywne.

REKLAMA

Zobacz wideo

Tak Francja komentuje mecz o 3. miejsce MŚ. "Jeden z najbardziej szalonych"

"Hańba, a potem bunt... ale Les Bleus i tak przegrywają w ostatnim meczu Deschampsa" - tak, to co się wydarzyło w Miami, skwitowało "Le Figaro". - Dziesięć bramek, widowisko, kompletnie szalony scenariusz, pobite rekordy i dwie drużyny gotowe na wymianę ciosów - wyliczali dziennikarze. Mimo to nie unikali i gorzkich ocen w kierunku swoich piłkarzy. Ich grę w pierwszej połowie nazwali wręcz: "żenującą".

Dziennik "L'Equipe" skupił się natomiast na postaci Didiera Deschampsa, dla którego był to ostatni mecz w roli selekcjonera Francuzów. - To, co miało być hołdem dla Didiera Deschampsa po 14 latach jego pracy na stanowisku trenera, przerodziło się w jeden z najbardziej szalonych meczów w jego karierze. W swoim 185. i ostatnim meczu na ławce rezerwowych, trener zaliczył zdecydowanie najgorszą pierwszą połowę swojej kadencji. Następnie zobaczył, jak jego drużyna się odradza, ale nie była w stanie odwrócić losów meczu - skwitowano.

Zobacz też: To, co zrobili Francuzi, było szokujące. Jak w ogóle mogło do tego dojść

Francuzi nie mieli litości dla piłkarzy. "Nie pokazali nic"

"Katastrofa niczym Titanic" - tak z kolei pierwszą połowie w wykonaniu Francji nazwało RMC Sport. - W ostatnim meczu Didiera Deschampsa po 14 latach jego kadencji, Les Bleus nie pokazali nic. Do tego stopnia, że mecz rozstrzygnął się już w połowie meczu - mogliśmy przeczytać. Dziennikarze dodali również, że drużyna pokazała: "dwa różne oblicza".

"Duma? Widzieliśmy już zbyt wiele horrorów…" - na taki tytuł zdecydował się za to francuski Eurosport. Stacja podkreślała, że efektowny wynik w żaden sposób nie rekompensuje porażki. - Scenariusz był niezwykły. Ale Francja nie potrafiła stworzyć szczęśliwego zakończenia. Les Bleus, nawiedzeni katastrofą w pierwszej połowie, zostali pokonani przez Anglię w spektakularnym meczu o trzecie miejsce. Francuska drużyna pokazała przypływ dumy w drugiej połowie, co dodało grze nowego wymiaru. Ale szkody zostały wyrządzone. A ostatni mecz Didiera Deschampsa został zrujnowany - podsumowano.