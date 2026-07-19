Tuchel przemówił po brązowym medalu. Podkreślił najważniejszy fakt

Anglia po 60 latach wróciła na podium mistrzostw świata, co prawda jeszcze nie na wymarzone przez samych Anglików pierwsze miejsce, ale brązowy medal po latach mundialowych porażek i tak jest wielkim sukcesem. Tym bardziej, że "Synowie Albionu" pokazali zupełnie inną twarz niż w półfinałowym meczu z Argentyną, pokonując w wielkim stylu Francję 6:4.

REKLAMA

Zobacz wideo

Tuchel przemówił po brązowym medalu. "Mam nadzieję, że piłkarze będą z niego dumni"

Głos po meczu zabrał selekcjoner Anglików, Thomas Tuchel. Niemiecki trener był zadowolony z sukcesu. Szkoleniowiec wyraził nadzieje, że brąz będzie powodem do dumy dla samych piłkarzy.

"Mieliśmy znakomitą pierwszą połowę i burzliwą drugą" powiedział Tuchel. "Widać było, jak wielką różnicę w terminarzu robi jeden dzień. Byliśmy bardzo zmęczeni i wyczerpani po ostatnich tygodniach. Terminarz był dla nich [Francji] mniej wymagający, mieli o jeden dzień więcej do półfinału do przepracowania i znacznie mniej dystansów do pokonania niż my" - podkreślił.

"Ten mecz z pewnością nam pomoże – nawet jeśli nigdy nie będziemy mogli w pełni cieszyć się z brązowego medalu. To pierwszy medal od 60 lat, pierwszy na Mistrzostwach Świata na obcej ziemi i mam nadzieję, że piłkarze w pewnym momencie będą z tego dumni. Postawiliśmy sobie najwyższe marzenie do spełnienia i byliśmy bardzo, bardzo ambitni w dążeniu do finału Mistrzostw Świata. Więc jeśli się nie uda, ból pozostanie na jakiś czas" - podkreślił Tuchel, cytowany przez "The Guardian".

Zobacz też: Już wiadomo, co MKOl zrobi z Infantino. "Wykazuje ogromną niechęć"

Henderson poprowadził Anglików do zwycięstwa? "Wprowadził nas we właściwy nastrój"

Tuchal pochwalił również Deana Hendersona, zmiennik Jordana Pickforda wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Francją, a jego przemowa przed spotkaniem miała się okazać niezwykle pomocna dla zespołu, jednocześnie Niemiec zwrócił uwagę na problemy w grze, z którymi musi się mierzyć jego zespół.

"Wprowadził nas we właściwy nastrój, utwierdził wszystkich w tym samym nastawieniu. To było niewiarygodne, ponieważ dzisiejszy dzień był bardzo emocjonujący. W ciągu ostatnich siedmiu tygodni zbudowaliśmy coś wyjątkowego i nigdy nie będziemy tego negocjować. Nadal podtrzymuję swoje słowa, że musimy grać lepiej w piłkę nożną, lepiej zarządzać meczami pod presją, podejmować lepsze decyzje pod presją. Musimy lepiej bronić" - podsumowuje Tuchel.

Po kapitalnym meczu o brąz, finaliści mundialu będą musieli wejść na wyżyny, aby zapewnić kibicom powtórkę. Początek spotkania Hiszpania - Argentyna w niedzielę, 19 lipca o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.