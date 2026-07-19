Tak Deschamps podsumował ostatni mecz na ławce reprezentacji Francji

Prawdopodobnie żaden kibic, który zasiadł do meczu o trzecie miejsce na tegorocznym mundialu, nie żałuje swojej decyzji. Anglicy i Francuzi zgotowali nam widowisko, które przejdzie do historii futbolu jako jedno z najlepszych. Niecodziennym widokiem jest przecież aż dziesięć goli w starciu o medal mistrzostw świata i wielka pogoń za wynikiem od rezultatu 0:4 do przerwy. To spotkanie miało wszystko, choć przed pierwszym gwizdkiem Thomas Tuchel wprost stwierdził, że nikt nie chce grać o brąz.

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Cóż, nikt nie chciał grać, ale jedynie jeśli chodzi o defensywę. Z przodu zaś oba zespoły co rusz tworzyły sobie sytuacje bramkowe. Przez pierwsze 45 minut jednak strzelali tylko Anglicy, którzy już w 3. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą strzału z dystansu posłanego przez Declana Rice'a. Kwadrans później do siatki po wrzutce piłkarza Arsenalu trafił Ezri Konsa. 37. minuta przyniosła pierwszego w tym meczu gola Bukayo Saki, który jeszcze przed zejściem do szatni podwyższył i tak wysoki już wynik na 4:0.

W przerwie Didier Deschamps zareagował aż czterema zmianami i wpuszczeniem na plac gry m.in. Ousmane Dembele czy Bradleya Barcoli. I tak zaczął się pościg "Les Bleus", bowiem trzy minuty po wznowieniu gry gola na 1:4 strzelił Kylian Mbappe, a sześć minut później do siatki trafił Barcola. Mbappe po 66 minutach miał na koncie dublet, a Michael Olise, choć marnował sytuacje na potęgę, pobił rekord Pelego pod względem liczby asyst na jednym mundialu. Nadzieje Francuzów zostały rozwiane w 87. minucie, gdy po faulu Malo Gusto w polu karnym do jedenastki podszedł Saka i skompletował hat-tricka.

To jednak nie był koniec emocji w tym spotkaniu. Arbiter Jesus Valenzuela dorzucił siedem minut do regulaminowego czasu gry, co wykorzystali i jedni, i drudzy. W szóstej minucie doliczonego czasu gola po kontrataku strzelił Dembele, a dwie minuty później indywidualny rajd przeprowadził Jude Bellingham, po czym pokonał Mike'a Maignana, ustalając wynik meczu na 6:4 dla Anglii. Brzmi to wszystko jak scenariusz filmu science-fiction, a wydarzyło się naprawdę.

Deschamps nie krył rozczarowania. "To moja wina"

Po emocjonalnej przejażdżce rollercoasterem, bo tak można nazwać to, co wydarzyło się w Miami, a także po wręczeniu brązowych medali "Synom Albionu", przyszedł czas na pomeczowe rozmowy. Dla Didiera Deschampsa były to ostatnie wywiady udzielone w roli selekcjonera reprezentacji Francji przed pożegnaniem się ze stanowiskiem po 14 latach pracy. 57-latek nie ukrywał, że taka porażka jest bolesna.

- To porażka, ale przegrywaliśmy 0:4. Zagraliśmy niereprezentatywną pierwszą połowę. Potem zareagowaliśmy w dobry sposób. Mieliśmy dwie okazje do wyrównania na 4:4, ale oczekiwaliśmy od siebie trochę więcej. Potrafimy to, lecz tego nie dokonaliśmy. To moja wina, "bo nie zrobiłem tego, czego potrzebowałem w pierwszej połowie" - mówił w rozmowie z M6 cytowanej przez RMC Sport, biorąc na siebie odpowiedzialność za fatalny występ swojej kadry w pierwszych 45 minutach.

- Lepiej byłoby zająć trzecie miejsce. Wyruszyliśmy [na mundial - red.] z wielkimi ambicjami. Udało nam się dokonać wielu pozytywnych rzeczy. Przespaliśmy mecz z Hiszpanią, ale i oni potrafili dobrze zagrać przeciwko nam. "Nie można deprecjonować wszystkiego", bo mamy grupę o wysokiej jakości piłkarskiej. Mieliśmy środki potrzebne do osiągania wyników. Patrząc z ludzkiego punktu widzenia, to była wspaniała przygoda. Ostatnich osiem tygodni było piękne - dodał, podsumowując cały mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.

Deschamps przyznał także, że choć "jest rozczarowany poziomem sportowym", to jednak jego zespół "miał okazję wzbudzić emocje u dziesiątek milionów Francuzów". - To mistrzostwa świata. Nie ma nic piękniejszego. Nie ma nic piękniejszego niż noszenie koszulki reprezentacji Francji - dodał.

Z ekipą "Trójkolorowych" ustępujący ze stanowiska selekcjoner sięgnął po najważniejsze reprezentacyjne trofeum w 2018 roku w Rosji. Trzy lata później zwyciężył w Lidze Narodów. W 2022 roku z kolei dotarł do finału mundialu w Katarze, gdzie po rzutach karnych Francuzi musieli uznać wyższość Argentyny. Jedno jest pewne - Didier Deschamps wprowadził francuską kadrę na niesamowity poziom sportowy.

A kogo wprowadzi teraz? Trudno jednoznacznie powiedzieć, jaki będzie kolejny krok 57-latka. Na razie najprawdopodobniej skupi się na odpoczynku, a dopiero potem zasiądzie do potencjalnych ofert. Zdaniem Le Parisien Deschamps mógłby zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch. Sam zainteresowany ma także nie wykluczać powrotu do pracy na poziomie klubowym.

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