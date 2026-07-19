Francja przegrywała do przerwy 0:4. Wymowna reakcja Mbappe

0:4 - takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa meczu Francja - Anglia o trzecie miejsce MŚ. Wydawało się, że piłkarze Didiera Deschampsa absolutnie nie dojechali na to spotkanie. W 45 minut stracili tyle goli, co przez cały turniej. Rywale brutalnie wykorzystywali każdy słaby punkt "Trójkolorowych". Jednak w drugiej połowie doszło do zwrotu. Nagle Francuzi zaczęli trafiać do bramki. Doprowadzili nawet do wyniku 3:4, a później 4:5. W ósmej minucie doliczonego czasu gry decydujący cios zadał Jude Bellingham i to Anglia wynikiem 6:4 została brązowym medalistą mistrzostw.

REKLAMA

Zobacz wideo Studio Mundialowe

Kylian Mbappe bije się w pierś. "Nie chcieliśmy, żeby tak to wyglądało"

Był to ostatni mecz dla Deschampsa na ławce Francuzów. Wydawało się, że zakończy się absolutną katastrofą, ale finalnie piłkarze uratowali honor. Mieli jednak spory niedosyt. Chcieli wygrać to spotkanie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla selekcjonera. - Najbardziej szkoda mi trenera - mówił Kylian Mbappe, cytowany przez realmadryt.pl. - Chcieliśmy zrobić coś dla niego, a po pierwszej połowie można było odnieść wrażenie, że go zawiedliśmy. W żadnym razie nie chcieliśmy, żeby tak to wyglądało - zapewniał i dziękował szkoleniowcowi za te lata spędzone na ławce Francuzów.

A jak wyglądał ten mecz z perspektywy 27-latka, który w sobotnią noc zdobył dwie bramki, dzięki czemu prowadzi w klasyfikacji strzelców mundialu z 10 trafieniami? Dlaczego Francja zagrała tak słabo w pierwszych 45 minutach? Czy da się to jakoś wytłumaczyć? - Rozumiem tych, którzy po pierwszej połowie uznali, że robimy sobie jaja, że nie szanowaliśmy koszulki reprezentacji. Ja powiedziałbym raczej, że okazaliśmy się ludźmi, a my niestety nie możemy sobie pozwolić na to, by być tylko ludźmi - zaczął Mbappe.

Zobacz też: Dziewiąta Złota Piłka dla Messiego? "Oczywiście, że o tym myśli".

- Byliśmy kompletnie zamroczeni, a rywale porządnie nas obudzili - stwierdził wprost, po czym opowiedział o zrywie Francuzów w kolejnych 45 minutach. - W drugiej połowie znów staliśmy się piłkarzami z najwyższego poziomu, maszynami pod względem mentalnym, które wyłączają wszelkie emocje. Zdołaliśmy zrobić to, co zrobiliśmy, i wygrać drugą połowę, ale ostatecznie nie wygraliśmy meczu - mówił rozczarowany Mbappe.

Najgorszy występ Francji od 12 lat

Francja powróci z tych MŚ bez żadnego medalu. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w 2014 roku. Wówczas "Trójkolorowi" zakończyli udział na ćwierćfinale, przegrywając 0:1 z Niemcami, późniejszymi triumfatorami. Z kolejnych imprez Francuzi przywozili to, co najcenniejsze. W 2018 roku zdobyli trofeum, a cztery lata później wywalczyli tytuł wicemistrzów świata.

"Jeśli tak ma wyglądać najbardziej niepotrzebny mecz na świecie, to ja chcę oglądać już tylko takie. W spotkaniu Anglii z Francją (6:4) o trzecie miejsce na mundialu było absolutnie wszystko. To był prawdziwy mecz gwiazd, jaki Amerykanie kochają. Jak w ogóle do niego mogło dojść?" - zastanawiał się Konrad Ferszter ze Sport.pl.