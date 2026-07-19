Historyczny wyczyn Mbappe. Oto klasyfikacja strzelców mundialu

Aż dziesięć bramek padło w niesamowitym pojedynku o trzecie miejsce mistrzostw świata 2026: Anglia - Francja. Anglicy do przerwy prowadzili aż 4:0, a ostatecznie wygrali 6:4. Relację z tego meczu można przeczytać tutaj.

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Oto klasyfikacja strzelców mundialu po meczu Francja - Hiszpania

Aż trzy gole w tym spotkaniu zdobył Bukayo Saka, gwiazdor Arsenalu. 24-letni piłkarz nie liczył się jednak w klasyfikacji strzelców, bo były to dla niego pierwsze trafienia w turnieju. Liczył się za to oczywiście Kylian Mbappe. Francuz strzelił dwie bramki Anglikom i dzięki temu został samodzielnym liderem najlepszych strzelców MŚ 2026. Ma teraz dwa gole więcej od Leo Messiego.

Argentyńczyk ma jednak jeszcze jeden mecz do rozegrania - finał turnieju z Hiszpanią. Przed Messim zatem bardzo trudne zadanie. Jeśli chce zostać królem strzelców wraz z Mbappe, to musi zdobyć dwie bramki. Cztery lata temu Messi w finale MŚ z Francją (3:3 po 120 minutach i 4:2 w karnych dla Argentyny) trafił dwa razy. Może jednak w tej rywalizacji na linii Mbappe - Messi jeszcze nie wszystko stracone?

Po meczu o trzecią pozycję, na trzecie miejsce wśród najlepszych strzelców MŚ 2026 awansował Anglik Jude Bellingham, który zdobył siódmą bramkę. Tyle samo trafień na tej imprezie miał Erling Haaland, napastnik reprezentacji Norwegii. Trafił też Ousmane Dembele, dla którego był to szósty gol.

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Finał mistrzostw świata 2026: Argentyna - Hiszpania odbędzie się w niedzielę, 20 lipca o godz. 21 czasu polskiego. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Klasyfikacja strzelców mundialu 2026: