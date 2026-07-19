To, co zrobili Francuzi, było szokujące. Jak w ogóle mogło do tego dojść

Jeśli tak ma wyglądać najbardziej niepotrzebny mecz na świecie, to ja chcę oglądać już tylko takie. W spotkaniu Anglii z Francją (6:4) o trzecie miejsce na mundialu było absolutnie wszystko. To był prawdziwy mecz gwiazd, jaki Amerykanie kochają. Jak w ogóle do niego mogło dojść?
Parafrazując klasyka, pod koniec spotkania chciało się krzyknąć: "Panie Wenezuelczyk, nie kończ pan tego meczu!". Mimo że przed meczem obaj selekcjonerzy zgodnie stwierdzili, że nikt nie chce w nim grać, to spotkanie o trzecie miejsce na tegorocznym mundialu było absolutnie fenomenalne. Mecz, który z uwagi na okoliczności nazywany jest najbardziej niepotrzebnym na świecie, tym razem dostarczył niezwykłych emocji i legendarnych historii. Szaleństwo w Miami zapamiętamy na zawsze. Ale po kolei.
Mimo że stawka była poważna, spotkanie Anglii z Francją było jak mecz gwiazd NBA. Na głównej scenie spotkały się największe gwiazdy, których nadrzędnym celem było bicie rekordów i dostarczenie widowni jak największej ilości rozrywki. Ostatni raz co najmniej 10 goli w jednym meczu mistrzostw świata padło dokładnie 15 czerwca 1982 r. Wtedy Węgry zdemolowały Salwador 10:1, co do dzisiaj jest najwyższym zwycięstwem w historii mundiali. I choć w sobotę emocje trwały do samego końca meczu, to pierwsza połowa zwiastowała poprawienie tamtego rekordu drużyny Kalmana Meszoly'ego.
Najgorsza Francja 14-letniej kadencji Deschampsa
W przerwie mogliśmy czuć niesmak. Mimo że mecz z Anglią był ostatnim, w którym francuską kadrę prowadził Didier Deschamps, mogliśmy mieć poczucie graniczące z pewnością, że jego piłkarze mają to gdzieś. To była bezapelacyjnie najgorsza połowa Francji w 14-letniej kadencji Deschampsa. Połowa, którą Francuzi w kompromitującym stylu przegrali aż 0:4.
- Mamy obowiązek względem kibiców i tego kraju. To powinna być nasza największa motywacja. Poza tym, chcę się godnie pożegnać z tą kadrą - mówił przed meczem Deschamps. Ale to były tylko słowa, bo w pierwszej połowie Francuzi się zbłaźnili. To, co działo się na boisku, rzadko zdarza się nawet w meczach gigantów ze słabeuszami.
Oczywiste było, że będzie to mecz inny niż wszystkie. Chociaż jego stawka jest poważna, to najniższy stopień mundialowego podium docenia się dopiero po czasie. W trakcie turnieju - zwłaszcza dla takich gigantów jak Francja czy Anglia - to mecz naprawdę niepotrzebny. Mecz, na który trudno się zmobilizować po porażce w półfinale. Pewnie też dlatego Deschamps i trener Anglików Thomas Tuchel dokonali po siedem zmian w porównaniu do składów, jakie wystawili na półfinały. Ale nawet rozumiejąc mentalne trudności Francuzów, rozmiar ich kompromitacji w pierwszej połowie był szokujący. Zwłaszcza że Tuchel na ławce rezerwowych zostawił swoich dwóch absolutnie najlepszych zawodników: Jude'a Bellinghama i Harry'ego Kane'a.
Mimo to Anglicy bawili się w ofensywie, jak chcieli. Już w 2. minucie Declan Rice po prostu przebiegł kilkanaście metrów z piłką i oddał celny strzał na bramkę Mike'a Maignana, który skończył się pierwszym golem. Nawet na orlikach w gierce z kumplami nie broni się tak źle, jak broniła wtedy Francja. Nic dziwnego, że kwadrans po golu Rice'a Anglicy dołożyli drugą bramkę. A potem jeszcze trzecią i czwartą. Wydawało się, że to będzie pogrom.
Francuską błazenadę najlepiej obrazuje zachowanie Michaela Olise przy golu na 0:3. Francuz najpierw dreptał i nie zauważył, jak zza pleców na własnej połowie wyskoczył mu Marcus Rashford. Później już tylko biernie obserwował, jak zawodnik Manchesteru United i Bukayo Saka kilka razy dobijali swoje strzały, w końcu pokonując Maignana. Olise za takie zachowanie u Marka Papszuna pewnie już nigdy nie zagrałby w klubie. Komedia.
Co dziwne, do śmiechu było Kylianowi Mbappe. Po każdym golu dla Anglii kamery pokazywały francuskiego napastnika, z którego twarzy nie schodził ironiczny uśmieszek. W przerwie, już w tunelu pod szatniami, Mbappe jak gdyby nigdy nic żartował sobie z Tuchelem. Wtedy mogliśmy mieć wrażenie, że Francuzów nie tylko nie obchodzi los trzeciego miejsca, ale też sposób pożegnania Deschampsa.
Mecz gwiazd w Miami
Mam nadzieję, że dowiemy się, co się działo w przerwie we francuskiej szatni. Były krzyki? Merytoryczna dyskusja? Odwołanie do emocji w związku z ostatnim meczem Deschampsa? A może po prostu krótka komenda, że to, co się wydarzyło, to wielki wstyd? Na razie nie wiemy, jak doszło do tego, że Francuzi w drugiej połowie wzięli się za grę. I spokojnie mogli ten mecz wygrać.
Deschamps w przerwie dokonał czterech zmian. Obronie stabilizację dał Dayot Upamecano, ofensywę rozruszali Ousmane Dembele i Bradley Barcola. Ale sygnał do odrabiania strat już w 48. minucie dał Mbappe. W ciągu kolejnych 20 minut gwiazdor Realu trafił raz jeszcze i asystował też przy bramce Barcoli. Nagle zrobiło się już tylko 4:3 dla Anglii i wydawało się niemal pewne, że Francuzi odrobią straty.
Piłkarze Deschampsa byli nakręceni, a jego gwiazdy przeszły do historii. Mbappe ma już 22 gole na mistrzostwach świata i przynajmniej do niedzielnego finału pozostanie najskuteczniejszym piłkarzem w ich historii. Olise, który podawał przy jego bramkach, pobił rekord Pelego z 1970 r., notując siedem asyst na jednym mundialu. Niewiarygodne liczby.
Ale niewiarygodna była też francuska nieskuteczność, bo po dwie stuprocentowe sytuacje zmarnowali Olise i Dembele. Francja mogła prowadzić 7:4 i to nie jest przesada. Anglia, która w meczu z Argentyną od momentu strzelenia gola się broniła, bo tak chciał Tuchel, przeciwko Francji już tylko broniła, bo musiała. Anglicy nie dawali rady fizycznie, co chwilę padali na boisko i rozciągali wycieńczone mięśnie. A mimo to tym razem przetrwali i wygrali.
Mocno pomógł im w tym francuski obrońca Malo Gusto, który faulował we własnym polu karnym, a hat-tricka z jedenastki skompletował Saka. W doliczonym czasie francuskie nadzieje odżyły po golu Dembele, ale kilkanaście sekund później ostatecznie zrujnował je Bellingham. 6:4. Wow! No, takiej jazdy od jednego do drugiego pola karnego na najwyższym poziomie dawno nie doświadczyliśmy. Nawet jeśli długimi fragmentami ten mecz bardziej przypominał przedsezonowy sparing niż spotkanie o medal mundialu, to i tak musiał się podobać. Narzekać będą tylko ci, którzy tej gry w ogóle nie czują i nie kochają.
Jeśli tak wygląda najbardziej niepotrzebny mecz na świecie, to ja chcę oglądać już tylko takie. Nawet jeśli tempo gry czasami było podwórkowe, a o założeniach taktycznych mogliśmy zapomnieć, to po prostu świetnie się bawiliśmy. To była czysta rozrywka, którą akurat Amerykanie kochają i potrafią dostarczać jak nikt inny na świecie.