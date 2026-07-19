Francja upokorzona do przerwy. Niebywałe, co wydarzyło się w drugiej połowie!

Harry Kane, Jude Bellingham, Ousmane Dembele, Aurelien Tchouameni - takie gwiazdy piłki nożnej usiadły na ławce w meczu o trzecie miejsce mundialu. Obaj trenerzy mówili przed tym starciem, że nie powinno go w ogóle być. - Najlepiej byłoby dla Francji i Anglii, gdyby ten mecz w ogóle się nie odbył - przyznał Didier Deschamps, dla którego to był pożegnalny mecz z kadrą Francji. - Żaden z naszych piłkarzy i żaden z francuskich piłkarzy nie chce grać w meczu o trzecie miejsce. Chcą grać w finale. Daliśmy z siebie wszystko, aby to osiągnąć - dodawał Thomas Tuchel.

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Szalony mecz o trzecie miejsce mundialu

Anglicy świetnie rozpoczęli mecz. Po zaledwie 180 sekundach cieszyli się z prowadzenia. Declan Rice przechwycił piłkę w okolicach środka boiska, rozpoczął kontrę i sam ją sfinalizował pięknym strzałem z ok. 20 metrów w długi róg.

Kwadrans później było 2:0 dla Anglii, której widać było, że w pierwszej połowie po prostu bardziej się chciało, jej piłkarze byli bardziej zdeterminowani, zdyscyplinowani. Tym razem Rice miał asystę. Dośrodkował z rzutu rożnego z lewej strony, a Ezri Konsa strzałem głową z sześciu metrów trafił do siatki.

W 37. minucie Francja, która fatalnie grała w defensywie i katastrofalnie wracała po stracie piłki, przegrywała już 0:3. Tym razem kontrę sfinalizował Bukayo Saka. W tej akcji Anglicy oddali aż trzy strzały (jeden Rashford i dwa Saka).

- Ależ to jest lanie. Anglicy bawią się w piłkę. To co dziś prezentują Francuzi, to trochę wstyd. Bronią indywidualnie i zespołowo tragicznie - mówił Robert Podoliński, komentator TVP 1 po golu Anglii na 4:0 (Saka) w drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy.

Trudno było się z nim nie zgodzić, bo Francuzi przegrali pierwszą połowę 0:4 i skompromitowali się na całej linii. Po czwartym golu na twarzy Mbappe był lekki, ironiczny uśmiech.

Anglicy do przerwy oddali siedem celnych strzałów. To ich najlepszy wynik od 1966 roku! Natomiast Francja ostatni raz straciła aż cztery gole do przerwy w 1968 roku w meczu kwalifikacji do Euro z Jugosławią.

W przerwie meczu trener Deschamps zrobił aż cztery zmiany! Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w 48. minucie rezerwowy Dayot Upamecano zabrał piłkę rywalom, podał do Olise, a ten świetnie, prostopadle dograł do Mbappe, który strzałem z ośmiu metrów strzelił obok bramkarza.

Francja poszła za ciosem. Mbappe do gola dołożył asystę, bo świetnie prostopadle podał do Barcoli, a ten pewnie wygrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. W 61. minucie mogło być już 3:4, ale Olise strzelił z 18 metrów tuż obok słupka. 180 sekund później Dembele zmarnował 100 proc. sytuację, strzelając w środek bramki z ośmiu metrów.

Tuż przed przerwą na nawodnienie Mbappe zdobył swojego 10. gola na tym mundialu (ma dwie bramki więcej od Leo Messiego), a siódmą asystę na tym turnieju miał niesamowity Olise. Tym samym gwiazdor Bayernu Monachium pobił rekord mundialu Pele. Olise powinien jednak też mieć gola, ale dwa razy zmarnował kapitalne okazje, by doprowadzić do remisu 4:4.

W 85. minucie wreszcie odpowiedzili Anglicy. Po szybkiej akcji Djed Spence został sfaulowany w polu karnym przez Malo Gusto. Jedenastkę pewnie wykorzystał Saka, strzelając w przeciwny róg, w który rzucił się bramkarz Mike Maignan. Tym samym skrzydłowy Arsenalu skompletował hat-tricka.

W szóstej minucie doliczonego czasu gry znów przechwyt miał Upamecano, który dał świetną zmianę, rozprowadził kontrę, którą sfinalizował Dembele i Francja przegrywała tylko 4:5. Po chwili kapitalną, indywidualną akcją popisał się inny rezerwowy Jude Bellingham, ośmieszył w polu karnym obrońców i zdobył ostatniego gola w tym meczu. W efekcie to Anglia sięgnęła po brązowe medale.

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Francja - Anglia 4:6 (0:4)