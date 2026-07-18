Najpierw dym, teraz to. Kolejne ostrzeżenie przed finałem MŚ

MetLife Stadium - to obiekt, na którym już 19 lipca odbędzie się finał piłkarskich mistrzostw świata. Do walki o tytuł staną Hiszpania i Argentyna. Najlepsze drużyny turnieju wspierać będzie ponad 82-tysięczna publiczność. Pytanie brzmi, czy fani dotrą na miejsce na czas? Czy finał odbędzie się bez żadnych utrudnień? Okazuje się, że w Nowym Jorku ogłoszono kolejny alarm.

REKLAMA

Zobacz wideo Studio Mundialowe

Kolejne ostrzeżenie dla Nowego Jorku. Tym razem miastu grozi... powódź

"Narodowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed powodzią dla całego bądź też części obszaru Nowego Jorku" - przekazał na oficjalnej stronie nyc.gov. "Zapowiadane są obfite opady deszczu, wskutek których może dojść do niewielkich podtopień terenów nisko położonych, a także tych słabo odwodnionych" - dodano.

"Nie wjeżdżaj pojazdem na tereny, gdzie woda pokrywa jezdnię. Głębokość wody może być zbyt duża, by bezpiecznie przejechać. Przebywaj na wyżej położonych terenach" - ostrzegali meteorolodzy. Jak podają amerykańskie media, do błyskawicznych burz już dochodzi na terenie USA, a także doszło do kilku podtopień. Najbardziej zagrożone kataklizmem są: Brooklyn, Manhattan czy Staten Island. Czy ewentualne podtopienia i powodzie wpłyną na rozegranie finału MŚ 2026? Tego, jak na razie, nie wiadomo, ale działacze zrobią wszystko, by event przebiegł bez żadnych zakłóceń.

Zobacz też: Nagle gruchnęły wieści ws. Ronaldo. Chodzi o grę w reprezentacji.

Kłopoty się nie kończą

To kolejne zagrożenie, jakie pojawiło się w ostatnich godzinach. Wcześniej mówiło się, że mecz o tytuł może stanąć pod znakiem zapytania z powodu kłębów dymu, które nadchodzą z Kanady. "Skala pożarowego problemu jest tak ogromna, że dym dotarł wraz z wiatrem w masowych ilościach nawet do Nowego Jorku, który leży ponad 750 km od Toronto. Amerykańskie media donoszą, że w mieście zrobiło się bardzo szaro, a smog jest wręcz potworny. Dziennik 'New York Post' twierdzi, że oddychanie nowojorskim powietrzem to mniej więcej, 'jak wypalenie dziesięciu papierosów naraz'" - pisał Bartosz Królikowski na łamach Sport.pl.

Mecz Hiszpanii z Anglią zaplanowano na najbliższą niedzielę, na godzinę 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.