Najpierw dym, teraz to. Kolejne ostrzeżenie przed finałem MŚ

MetLife Stadium - to obiekt, na którym już 19 lipca odbędzie się finał piłkarskich mistrzostw świata. Do walki o tytuł staną Hiszpania i Argentyna. Najlepsze drużyny turnieju wspierać będzie ponad 82-tysięczna publiczność. Pytanie brzmi, czy fani dotrą na miejsce na czas? Czy finał odbędzie się bez żadnych utrudnień? Okazuje się, że w Nowym Jorku ogłoszono kolejny alarm.
"Narodowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed powodzią dla całego bądź też części obszaru Nowego Jorku" - przekazał na oficjalnej stronie nyc.gov. "Zapowiadane są obfite opady deszczu, wskutek których może dojść do niewielkich podtopień terenów nisko położonych, a także tych słabo odwodnionych" - dodano.
"Nie wjeżdżaj pojazdem na tereny, gdzie woda pokrywa jezdnię. Głębokość wody może być zbyt duża, by bezpiecznie przejechać. Przebywaj na wyżej położonych terenach" - ostrzegali meteorolodzy. Jak podają amerykańskie media, do błyskawicznych burz już dochodzi na terenie USA, a także doszło do kilku podtopień. Najbardziej zagrożone kataklizmem są: Brooklyn, Manhattan czy Staten Island. Czy ewentualne podtopienia i powodzie wpłyną na rozegranie finału MŚ 2026? Tego, jak na razie, nie wiadomo, ale działacze zrobią wszystko, by event przebiegł bez żadnych zakłóceń.
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To kolejne zagrożenie, jakie pojawiło się w ostatnich godzinach. Wcześniej mówiło się, że mecz o tytuł może stanąć pod znakiem zapytania z powodu kłębów dymu, które nadchodzą z Kanady. "Skala pożarowego problemu jest tak ogromna, że dym dotarł wraz z wiatrem w masowych ilościach nawet do Nowego Jorku, który leży ponad 750 km od Toronto. Amerykańskie media donoszą, że w mieście zrobiło się bardzo szaro, a smog jest wręcz potworny. Dziennik 'New York Post' twierdzi, że oddychanie nowojorskim powietrzem to mniej więcej, 'jak wypalenie dziesięciu papierosów naraz'" - pisał Bartosz Królikowski na łamach Sport.pl.
Mecz Hiszpanii z Anglią zaplanowano na najbliższą niedzielę, na godzinę 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.