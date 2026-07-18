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Angielski polityk ma dość po skandalu na MŚ. Nawołuje do opuszczenia FIFA

- Infantino pozwolił, aby polityczne ingerencje i korporacyjna chciwość całkowicie zniszczyły integralność naszego pięknego sportu. Kiedy wreszcie położymy temu kres? - m.in. powiedział Brytyjczyk Sir Ed Davey, lider Liberalnych Demokratów. Zaapelował też nawet, by Anglia opuściła FIFA.
Argentyńczycy z kontrowersyjnym transparentem
Fot. REUTERS/Amanda Perobelli

Po meczu Argentyna - Anglia Lisandro Martinez i Giovani Lo Celso trzymali w dłoniach transparent z napisem "Malwiny należą do Argentyny". Przypomnijmy, że w 1982 roku był konflikt zbrojny między Argentyną a Wielką Brytanią o wyspy na południowym Atlantyku. Brytyjczycy nazywają je Falklandami, a Argentyńczycy – Malwinami. Teraz po tym zachowaniu dwóch argentyńskich piłkarzy, brytyjski rząd zwrócił się do FIFA o zbadanie sprawy. 

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Chcą, by Anglia opuściła FIFA

Teraz Brytyjczyk Sir Ed Davey, lider Liberalnych Demokratów ostro skrytykował Gianniego Infantino i zaapelował, by Anglia opuściła FIFA i promowała utworzenie nowej międzynarodowej struktury wspólnie z UEFA oraz innymi konfederacjami. 

"Od niewiarygodnie podejrzanej sytuacji, w której Donald Trump zadzwonił do Gianniego Infantino, aby osobiście doprowadzić do anulowania czerwonej kartki dla reprezentanta Stanów Zjednoczonych, aż po powolną bezczynność FIFA wobec prowokacyjnego gestu Argentyny z flagą Malwinów — Infantino przekroczył jedną czerwoną linię za drugą" - powiedział w serwisie X Ed Davey. 

Potem poszedł jeszcze dalej i zaproponował głęboką transformację światowej piłki nożnej.

„Infantino pozwolił, aby polityczne ingerencje i korporacyjna chciwość całkowicie zniszczyły integralność naszego pięknego sportu. Kiedy wreszcie położymy temu kres? Nadszedł czas, aby FA, UEFA i europejskie organy zarządzające zrobiły krok naprzód, poprowadziły skoordynowane wyjście i wycofały się. Współpracujmy z innymi konfederacjami, aby zbudować czysty i przejrzysty organ zarządzający, który naprawdę będzie stawiał kibiców na pierwszym miejscu. 

Głos zabrała też Anna Sabine, rzeczniczka Liberalnych Demokratów ds. kultury, mediów i sportu. 

- Zatwierdzając czwartą kadencję mimo tych toksycznych skandali, piłkarskie władze pokazują, że wolą tkwić w zepsutym systemie, zamiast dążyć do czegoś lepszego. Kibice zasługują na przejrzystość i uczciwość, a nie kolejne cztery lata niekontrolowanego kumoterstwa - przyznała Sabine. 

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Anglia w meczu o trzecie miejsce MŚ zagra z Francją. Początek meczu w sobotę, 18 lipca, o godz. 23 czasu polskiego. 

Zapraszamy na relację na żywo z tego starcia na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. 

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