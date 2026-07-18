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Szymon Marciniak przerwał milczenie. Oto co powiedział po decyzji FIFA

Tylko dwa mecze poprowadził Szymon Marciniak na tegorocznym mundialu. To niemiłe zaskoczenie, bo wydawało się pewne, że Polak dostanie co najmniej jedno ważne spotkanie w fazie pucharowej, a tymczasem na starciach w grupowej się skończyło. Polski sędzia opublikował na Instagramie wiadomość dla kibiców, w której tłumaczy m.in. dlaczego nie dostał żadnego z półfinałów i finału.
DLOPO
Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Przed fazą pucharową nikt nie miał raczej wątpliwości, że mecze Iranu z Egiptem (1:1) i Argentyny z Algierią (3:0) z fazy grupowej nie będą jedynymi, które na tych mistrzostwach poprowadzi Szymon Marciniak. Nie było też przesadnie dużych obaw, gdy nie wyznaczono go na arbitra któregokolwiek ze spotkań 1/16 oraz 1/8 finału. Wydawało się, że po prostu czekają na najważniejsze fazy turnieju. 

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Tylko dwa mecze. Niemiłe zaskoczenie dla Marciniaka

Niestety cały polski zespół sędziowski przeżył rozczarowanie. Nie zobaczyliśmy Szymona Marciniaka w roli arbitra głównego ani w ćwierćfinałach, ani w półfinałach. Z kolei nadzieje na finał lub choćby mecz o 3. miejsce także spełzły na niczym. Wielu ekspertów zgodnie uznało to za duże zaskoczenie in minus. Sam Marciniak zabrał głos w sobotni wieczór, gdy opublikował na swoim Instagramie wideo z komentarzem do sytuacji. Wyjaśnił, dlaczego nie miał większych szans na półfinały i finał, a także podziękował kibicom za ogrom wsparcia. 

Polski sędzia skomentował mundialowe rozczarowanie

- Coś się zaczyna, coś się kończy. Dla nas turniej dobiegł końca. Oczywiście, że było logiczne, że nie da się co 4 lata sędziować finału MŚ. Jest pewien niedosyt, każdy z nas jest sportowcem. Tak się ułożyły te półfinały. Były zespoły, z którymi nie moglibyśmy być połączeni z racji tego, że pamiętamy, kto grał w finale cztery lata temu. Taki jest los sportowca. Wracamy z podniesioną głową. Po dwóch fajnych meczach, fajnie ocenionych. To jest dla nas najważniejsze. Chciałem podziękować w imieniu zespołu wszystkim kibicom. Dostaliśmy setki życzeń, miłych SMS-ów od was. Od naszych rodaków. Czuliśmy wasze wsparcie i to jest fantastyczne. Serdecznie dziękujemy za to. Teraz czas na odpoczynek i trzymamy kciuki za naszych kolegów. Was pozdrawiam i do zobaczenia na zielonych boiskach - powiedział Szymon Marciniak. 

 

Starcie o złoto ostatecznie poprowadzi Słoweniec Slavko Vincić. W Polsce nielubiany za błędy z finału barażów o awans na mundial przeciwko Szwecji (2:3). Mecz Hiszpania - Argentyna rozpocznie się w niedzielę 19 lipca o 21:00 czasu polskiego. 

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