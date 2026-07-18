Przed fazą pucharową nikt nie miał raczej wątpliwości, że mecze Iranu z Egiptem (1:1) i Argentyny z Algierią (3:0) z fazy grupowej nie będą jedynymi, które na tych mistrzostwach poprowadzi Szymon Marciniak. Nie było też przesadnie dużych obaw, gdy nie wyznaczono go na arbitra któregokolwiek ze spotkań 1/16 oraz 1/8 finału. Wydawało się, że po prostu czekają na najważniejsze fazy turnieju.

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Tylko dwa mecze. Niemiłe zaskoczenie dla Marciniaka

Niestety cały polski zespół sędziowski przeżył rozczarowanie. Nie zobaczyliśmy Szymona Marciniaka w roli arbitra głównego ani w ćwierćfinałach, ani w półfinałach. Z kolei nadzieje na finał lub choćby mecz o 3. miejsce także spełzły na niczym. Wielu ekspertów zgodnie uznało to za duże zaskoczenie in minus. Sam Marciniak zabrał głos w sobotni wieczór, gdy opublikował na swoim Instagramie wideo z komentarzem do sytuacji. Wyjaśnił, dlaczego nie miał większych szans na półfinały i finał, a także podziękował kibicom za ogrom wsparcia.

Polski sędzia skomentował mundialowe rozczarowanie

- Coś się zaczyna, coś się kończy. Dla nas turniej dobiegł końca. Oczywiście, że było logiczne, że nie da się co 4 lata sędziować finału MŚ. Jest pewien niedosyt, każdy z nas jest sportowcem. Tak się ułożyły te półfinały. Były zespoły, z którymi nie moglibyśmy być połączeni z racji tego, że pamiętamy, kto grał w finale cztery lata temu. Taki jest los sportowca. Wracamy z podniesioną głową. Po dwóch fajnych meczach, fajnie ocenionych. To jest dla nas najważniejsze. Chciałem podziękować w imieniu zespołu wszystkim kibicom. Dostaliśmy setki życzeń, miłych SMS-ów od was. Od naszych rodaków. Czuliśmy wasze wsparcie i to jest fantastyczne. Serdecznie dziękujemy za to. Teraz czas na odpoczynek i trzymamy kciuki za naszych kolegów. Was pozdrawiam i do zobaczenia na zielonych boiskach - powiedział Szymon Marciniak.

Starcie o złoto ostatecznie poprowadzi Słoweniec Slavko Vincić. W Polsce nielubiany za błędy z finału barażów o awans na mundial przeciwko Szwecji (2:3). Mecz Hiszpania - Argentyna rozpocznie się w niedzielę 19 lipca o 21:00 czasu polskiego.