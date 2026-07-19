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Szaleństwo w meczu o brąz! To przejdzie do historii

Piotr Wesołowicz
Wspólna konferencja Gianniego Infantino oraz Donalda Trumpa, mecz o trzecie miejsce między Anglią a Francją oraz szukanie odpowiedzi na pytanie: rozgrywać mecze o brąz, czy odpuścić? O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas Studia Mundialowego Sport.pl. Start o godz. 9.30!
Fot. Jonathan Ernst / REUTERS

Jeśli tak mają wyglądać mecze o trzecie miejsce, to rozgrywajmy je choćby i co tydzień! Miały być dożynki, a dostaliśmy futbolowe święto. I o tym święcie m.in. porozmawiamy w niedzielnym Studiu Mundialowym Sport.pl.

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Gośćmi Piotra Wesołowicza będą Amanda Moura Pietrzak, dyrektorka Legia Ladies, oraz Piotr Żelazny, dziennikarz TVP Sport oraz autor "Magazynu Kopalnia. Sztuka futbolu". Studio Mundialowe Sport.pl można obejrzeć na Gazeta.pl, Sport.pl oraz na YouTube Sport.pl. 

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Piotr Wesołowicz

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