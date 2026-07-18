Argentyna po raz czwarty w historii i drugi raz z rzędu, czy Hiszpania po raz drugi wygra mistrzostwa świata? - na to pytanie poznamy odpowiedź już w najbliższą niedzielę tuż po godz. 23, a jeśli będzie dogrywka i rzuty karne, to tuż przed północą.

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Oba zespoły przygotowują się do meczu finałowego. Zakłócone przygotowania miała reprezentacja Hiszpanii. To efekt tego, że jej ostatni trening, zaplanowany na sobotę, został odwołany z powodu burzy.

"Sesja treningowa, zaplanowana na godzinę 11, nie mogła się rozpocząć ze względu na obowiązujące w Stanach Zjednoczonych procedury bezpieczeństwa, które nakazują zawieszenie wszelkich aktywności na świeżym powietrzu w przypadku ryzyka wystąpienia wyładowań atmosferycznych. Hiszpańska reprezentacja czekała na poprawę warunków pogodowych, aby móc wyjść na boisko, jednak po 45 minutach oczekiwania, ze względu na prognozy pogody, podjęto decyzję o oficjalnym odwołaniu treningu, by nie zakłócać pozostałych elementów harmonogramu przygotowań" - pisze "Mundo Deportivo".

"Zespół musiał się zadowolić treningiem na obiektach znajdujących się pod dachem. Piłkarze ćwiczyli na siłowni" - dodała Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej.

W przeciwieństwie do Hiszpanii, reprezentacja Argentyny odbyła ostatni trening przed finałem MŚ.

"Z kolei reprezentacja Argentyny, która trenowała w ośrodku Red Bull Performance Center, oddalonym o zaledwie siedem kilometrów, mogła przeprowadzić trening, bo jej zajęcia miały rozpocząć się pół godziny później. Prognozy wskazywały na poprawę pogody między godziną 12, a 13, co stworzyło odpowiednie okno pogodowe" - dodaje "Mundo Deportivo".

Z kolei argentyński kanał telewizyjny "Tycsports.com" zdradza kilka szczegółów z treningu swojej reprezentacji. Okazuje się, że być może dojdzie do zmiany w wyjściowym składzie na prawej obronie, gdzie w miejsce Moliny, miałby zagrać Montiel.

"Argentyna mimo że trenowała w deszczu, zyskała przewagę nad Hiszpanią. Podczas zajęć, zgodnie ze swoim zwyczajem, selekcjoner rozdał 13 znaczników. Tym razem otrzymał go Gonzalo Montiel, a nie Nahuel Molina, co może być wskazówką dotyczącą wyjściowego składu na finał. Nie ma jednak jeszcze potwierdzenia, że Molina rozpocznie mecz w podstawowej jedenastce. Ponadto znacznikami oznaczył dziesięciu zawodników, którzy rozpoczęli poprzedni mecz z Anglią, a także Giovaniego Lo Celso i Rodrigo De Paula. Obaj mogą znaleźć się w podstawowej jedenastce na finał" - pisze "Tycsports.com".

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Finał MŚ 2026 Argentyna - Hiszpania rozpocznie się w niedzielę, 19 lipca o godz. 21 czasu polskiego.

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