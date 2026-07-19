Już wiadomo, co MKOl zrobi z Infantino. "Wykazuje ogromną niechęć"

Folarin Balogun otrzymał w pełni zasłużoną czerwoną kartkę w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Amerykanom to się nie spodobało - i nic dziwnego, bo napastnik był jednym z najlepszych zawodników swojej kadry na tym turnieju. Tylko że gospodarze turnieju się z tą decyzją nie mogli pogodzić i ostatecznie FIFA... zawiesiła karę Baloguna na kolejny rok.

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Infantino uniknie konsekwencji? Wszystko na to wskazuje

To kombinowanie nie przyniosło efektów. Belgia wygrała z USA aż 4:1 i awansowała do ćwierćfinału. Nie zmienia to jednak tego, że coś podobnego nie powinno się wydarzyć w trakcie najważniejszego turnieju piłkarskiego. Organizacja FairSquare postanowiła złożyć skargę na Gianniego Infantino do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

"FairSquare stwierdził, że gdyby interweniował na prośbę Trumpa, stanowiłoby to naruszenie zasady neutralności i podważałoby uczciwość w sporcie" - czytaliśmy wtedy.

A o takie zarzuty nie było trudno, bo sam prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że prosił Infantino o ponowne rozpatrzenie sprawy Baloguna.

- Po prostu poprosiłem o ponowne rozpatrzenie sprawy, ponieważ nie uważałem, że to był faul i powtórzę, jestem w tym dobry. Myślę, że podjęli genialną decyzję. Uważam, że decyzja sędziego była fatalna - mówił Trump.

"The Guardian" uważa jednak, że Infantino może spać spokojnie. Na łamach tej gazety czytamy, że prezes FIFA "najpewniej nie poniesie kary w związku ze skandalem dotyczącym czerwonej kartki dla Baloguna".

"Źródła z MKOl ujawniły, że organizacja ta wykazuje ogromną niechęć do ingerowania w jaki sposób międzynarodowa federacja stosuje własne przepisy, zwłaszcza gdy nie wyczerpano jeszcze wewnętrznych procedur odwoławczych" - informuje "The Guardian".

"Inne źródło podało, że w ciągu ostatnich dwóch dekad stosunek sił między MKOl a FIFA uległ znacznej zmianie, przy czym ta pierwsza organizacja w coraz większym stopniu polega na tej drugiej, jeśli chodzi o przychody komercyjne i znaczenie wśród młodszych odbiorców" - dodano.

"W związku z tym, że kolejne letnie igrzyska olimpijskie odbędą się w Los Angeles w 2028 roku, Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) będzie miał nadzieję wykorzystać boom piłkarski w Stanach Zjednoczonych, który przyniósł rekordową sprzedaż biletów i dochody z mistrzostw świata, co sprawia, że podjęcie jakichkolwiek działań wobec Baloguna staje się jeszcze mniej prawdopodobne" - zaznaczono.

Infantino pomaga też fakt, że do tej pory nie pojawiły się żadne oficjalne skargi ze strony UEFA lub belgijskiej federacji. Wszystko wskazuje na to, że prezes FIFA wyjdzie z tej sytuacji bez szwanku.

W przyszłym roku odbędą się wybory, w których wybrany zostanie nowy prezes światowej federacji. Infantino jest zdecydowanym faworytem. Jeżeli opozycja zdecyduje się wystawić kontrkandydata, to najpewniej przegra on ze sporą stratą do Szwajcara.