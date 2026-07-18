Yamal kontuzjowany przed finałem. Trener przekazał nowe wieści

- Jeśli oni mają się kogo obawiać, to nas, bo wyeliminowaliśmy ich na Euro 2024 - zapowiadał Lamine Yamal przed półfinałowym meczem z Francją. Wraz z drużyną przekuł te słowa w czyny. Hiszpania dość łatwo rozprawiła się z rywalami 2:0, ale młody skrzydłowy nie mógł być w pełni zadowolony. Choć wywalczył rzut karny, to zszedł z murawy po 90 minutach z bólem. Ba, już w trakcie meczu kulał i był dość mocno obijany przez przeciwników. Pojawiło się więc zasadne pytanie - czy będzie w stanie zagrać w finale?
Niepokój kibiców wzmógł się po czwartkowym treningu Hiszpanów. Yamal się na nim nie pojawił. Czy to oznacza, że uraz jest aż tak poważny? - Pauzował profilaktycznie, dlatego że czuł lekki dyskomfort. Chcieliśmy, żeby odpoczął. Taki odpoczynek nazywamy "niewidzialnym treningiem" - uspokajał Luis de la Fuente na piątkowej konferencji prasowej, cytowany przez "The Athletic".
Zapewnił, że jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, to 19-latek wystąpi w finale. - Lamine czuje się dobrze. Jest w doskonałej kondycji fizycznej - podkreślał selekcjoner. - Na sobotę zaplanowaliśmy ostatni trening. To są najbardziej krytyczne momenty i mamy nadzieję, że nie przydarzą się nam żadne komplikacje, bo w przypadku ich wystąpienia nie będzie wystarczająco dużo czasu na regenerację. Oby Bóg uchronił nas od problemów. Na ten moment wszyscy są cali i zdrowi - deklarował.
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Przed mundialem wiele mówiło się o Yamalu jako o potencjalnym kandydacie do korony króla strzelców turnieju. Taki scenariusz raczej się nie ziści. Liderzy - Leo Messi i Kylian Mbappe - mają po osiem trafień na koncie, a Hiszpan ma tylko jedno. Mecz Hiszpanii z Argentyną o tytuł mistrza świata zaplanowano na niedzielę, 19 lipca. Początek o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Hiszpania stanie przed szansą na drugie trofeum w historii, z kolei dla Argentyny może to być czwarty tytuł, a drugi z rzędu.