Yamal kontuzjowany przed finałem. Trener przekazał nowe wieści

- Jeśli oni mają się kogo obawiać, to nas, bo wyeliminowaliśmy ich na Euro 2024 - zapowiadał Lamine Yamal przed półfinałowym meczem z Francją. Wraz z drużyną przekuł te słowa w czyny. Hiszpania dość łatwo rozprawiła się z rywalami 2:0, ale młody skrzydłowy nie mógł być w pełni zadowolony. Choć wywalczył rzut karny, to zszedł z murawy po 90 minutach z bólem. Ba, już w trakcie meczu kulał i był dość mocno obijany przez przeciwników. Pojawiło się więc zasadne pytanie - czy będzie w stanie zagrać w finale?

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Luis de la Fuente uspokaja ws. Lamine'a Yamala

Niepokój kibiców wzmógł się po czwartkowym treningu Hiszpanów. Yamal się na nim nie pojawił. Czy to oznacza, że uraz jest aż tak poważny? - Pauzował profilaktycznie, dlatego że czuł lekki dyskomfort. Chcieliśmy, żeby odpoczął. Taki odpoczynek nazywamy "niewidzialnym treningiem" - uspokajał Luis de la Fuente na piątkowej konferencji prasowej, cytowany przez "The Athletic".

Zapewnił, że jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, to 19-latek wystąpi w finale. - Lamine czuje się dobrze. Jest w doskonałej kondycji fizycznej - podkreślał selekcjoner. - Na sobotę zaplanowaliśmy ostatni trening. To są najbardziej krytyczne momenty i mamy nadzieję, że nie przydarzą się nam żadne komplikacje, bo w przypadku ich wystąpienia nie będzie wystarczająco dużo czasu na regenerację. Oby Bóg uchronił nas od problemów. Na ten moment wszyscy są cali i zdrowi - deklarował.

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Przed mundialem wiele mówiło się o Yamalu jako o potencjalnym kandydacie do korony króla strzelców turnieju. Taki scenariusz raczej się nie ziści. Liderzy - Leo Messi i Kylian Mbappe - mają po osiem trafień na koncie, a Hiszpan ma tylko jedno. Mecz Hiszpanii z Argentyną o tytuł mistrza świata zaplanowano na niedzielę, 19 lipca. Początek o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Hiszpania stanie przed szansą na drugie trofeum w historii, z kolei dla Argentyny może to być czwarty tytuł, a drugi z rzędu.