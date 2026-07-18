Jest głos z Niemiec ws. Marciniaka. "Byłem pewien na 100 procent"

Szymon Marciniak poprowadził na obecnie trwającym mundialu tylko dwa mecze fazy grupowej: Argentyna - Algieria (3:0) i Egipt - Iran (1:1). W tym drugim spotkaniu nie było większych kontrowersji, ale wielu ekspertów uważa, że w pierwszym meczu Marciniak powinien pokazać czerwoną kartkę Leo Messiemu.

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Niemiecki sędzia przemówił ws. Marciniaka

Po zakończeniu fazy grupowej Marciniak pozostał w Stanach Zjednoczonych. Wydawało się, że polski sędzia poprowadzi jeszcze jakiś mecz fazy pucharowej. Gdy rozgrywane były kolejne mecze, a Marciniak nic nie sędziował, to pojawiły się głosy, że szef sędziów FIFA - Pierluigi Collina - zostawia polskiego arbitra jako "asa w rękawie" na mecz o 3. miejsce lub nawet drugi finał z rzędu. Oba te scenariusze wydawały się mało prawdopodobne, gdy brało się pod uwagę kryteria, którymi zazwyczaj kieruje się FIFA.

Ostatecznie spełnił się najgorszy dla Marciniaka scenariusz. Polski sędzia i jego zespół nie otrzymali już żadnego meczu na tym turnieju.

W rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty sytuację Marciniaka skomentował były niemiecki sędzia polskiego pochodzenia Patrick Ittrich, jeszcze w poprzednim sezonie arbiter na poziomie Bundesligi.

- Vincić jeszcze nie sędziował finału mistrzostw świata, a Szymon Marciniak tak. I byłem pewien na 100 procent, że nie otrzyma drugiego - mówi niemal na samym początku wywiadu.

Przyznaje, że wpływ na ostateczną decyzję FIFA w sprawie Marciniaka mogła mieć decyzja polskiego sędziego w sprawie czerwonej kartki dla Messiego. - To mogło mieć znaczenie. Powiem tak: byłem sędzią i z boiska prawdopodobnie również podjąłbym decyzję, żeby nie pokazywać kartki. Natomiast moim zdaniem VAR powinien był wezwać go do monitora, ponieważ ta sytuacja kwalifikowała się na czerwoną kartkę. Inni sędziowie również popełniali błędy. Nie wiem, jakie były wszystkie powody decyzji FIFA. Być może ta sytuacja miała na nią wpływ, ale tego nie możemy powiedzieć z całą pewnością - podkreślił.

Ittrich uważa też, że FIFA powinna wcześniej dać do zrozumienia Marciniakowi, że ten nie posędziuje już żadnego meczu. - Moim zdaniem można było to lepiej zakomunikować. Jeśli było już wiadomo, że nie otrzyma kolejnego meczu, warto było poinformować go o tym wcześniej. Nie do końca rozumiem tę decyzję. Uważam, że w takich sytuacjach komunikacja z sędziami mogłaby być po prostu lepsza - powiedział.

Przyznał też, że Marciniak na poprzednim mundialu spisał się fantastycznie. - Ale powiem ci jedno: dla mnie finał mistrzostw świata w Katarze był najlepiej sędziowanym meczem w ostatnich piętnastu latach. Marciniak doskonale wiedział, co ma robić, jak rozmawiać z piłkarzami, jak zarządzać meczem. Od 1. minuty pokazał, że nie da sobie wejść na głowę. W 117. minucie podyktował rzut karny i nie było żadnych pretensji. To jest właśnie autorytet, gdy piłkarze stoją i nic nie mówią. Dawno nie widziałem tak dobrze poprowadzonego spotkania - zaznaczył.

Ostatnie dwa mecze na mistrzostwach świata poprowadzą Wenezuelczyk Jesus Valenzuela (mecz o trzecie miejsce) oraz Słoweniec Slavko Vincic (finał). Już dziś - w sobotę 18 lipca - o godzinie 23:00 rozegrany zostanie mecz o trzecie miejsce Francja - Anglia. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.