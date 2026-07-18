Burza w Niemczech po tym, jak ujawnili pensję Kloppa. Jest protest

- To tydzień prawdy. DFB chce mianować Juergena Kloppa nowym selekcjonerem w tym tygodniu. Kwestia czasu - informował w poniedziałek dziennikarz niemieckiego Sky Sports, Florian Plettenberg. Mimo to decyzja o zatrudnieniu byłego szkoleniowca Borussii Dortmund czy Liverpoolu jeszcze nie została ogłoszona. Ten sam dziennikarz twierdził, że DFB proponuje Kloppowi kontrakt do 2030 roku. A ile pieniędzy miałby zarabiać na tym stanowisku?

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Media: Tyle ma zarabiać Klopp jako trener Niemców. Ośmiocyfrowa kwota

Nie tak dawno dziennik "Bild" twierdził, że mowa tu o kwocie siedmiu milionów euro rocznie. Oznaczałoby to, że pensja Kloppa byłaby wyższa niż jego poprzednika - Juliana Nagelsmanna. Ten z kolei miał inkasować między cztery a sześć milionów za sezon. Zupełnie inne dane podał jednak teraz portal sport.de.

Według niego to Nagelsmann zarabiał wspomniane 7 mln, a Klopp ma dostać jeszcze więcej. - W pewnym momencie mówiono nawet o kwotach rzędu dziesięciu do dwunastu milionów euro rocznie - mogliśmy przeczytać. Gdyby tak się stało, Niemiec stałby się najlepiej zarabiającym selekcjonerem na świecie. Na razie liderem pod tym względem jest trener reprezentacji Brazylii - Carlo Ancelotti (9,5 mln euro rocznie). Wieści te wywołały w Niemczech niemałe poruszenie.

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Niemcy protestują przeciwko zatrudnianiu Kloppa. Poszło o pensje. "Coraz bardziej zbliżone do..."

Przeciwko wydawaniu tak ogromnych kwot na pensje protestuje stowarzyszenie "Hartplatzhelden", działające na rzecz piłki amatorskiej. Na swojej stronie internetowej zamieściło nawet specjalne oświadczenie, wzywające DFB do przemyślenia sprawy. - Od kilku lat obserwujemy z obawą, że pensje trenerów reprezentacji narodowych są coraz bardziej zbliżone do pensji w komercyjnej piłce klubowej - możemy przeczytać.

"Hartplatzhelden" ostrzegało także DFB, że współpraca z Kloppem może rodzić konflikt interesów w związku z jego zaangażowaniem w projekty Red Bulla. Ponadto twierdziło, że wybór selekcjonera to kwestia drugorzędna, a priorytetem powinno być wsparcie futbolu amatorskiego. Ten zaś zmaga się z coraz wyższymi kosztami obiektów, wymagającymi remontów boiskami, rosnącą biurokracją i brakiem trenerów. - Organ zarządzający niemiecką piłką nożną regularnie przedkłada interesy profesjonalnej piłki nożnej ponad interesy ponad 24 000 klubów amatorskich - skwitowano.