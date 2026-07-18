Burza po decyzji FIFA ws. sędziego finału. "Środowisko jest zniesmaczone"

Szymon Marciniak nie poprowadzi już ani jednego meczu na tych mistrzostwach świata. W piątek zapadła decyzja, że mecz o 3. miejsce będzie sędziował Jesus Valenzuela, a wielki finał - Slavko Vincić. Kontrowersje wywołała szczególnie ta druga nominacja. - Jaja, normalnie jaja w biały dzień - oburzali się polscy komentatorzy. Do sprawy odniósł się także były sędzia międzynarodowy - Rafał Rostkowski.

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Polak usłyszał, kto posędziuje finał MŚ. "Wypaczył wynik meczu Szwecja - Polska"

"Wielki skandal i wielki niesmak" - w ten sposób rozpoczął specjalne nagranie, udostępnione na profilu TVP Sport. - Ta nominacja pokazuje wymownie i dobitnie, ile w świecie piłki nożnej mogą znaczyć biznes, układy i polityka, a jak mało mogą być istotne umiejętności i aktualna forma. Jak się okazuje, czasem kwestie merytoryczne są zupełnie nieistotne - mówił o wyborze Vincicia.

Skąd taka mocna teza? Otóż Rostkowski zarzucał Słoweńcowi mnóstwo błędów, jakie popełnił w ostatnich miesiącach. - Slavko Vincić to ten sam sędzia, który swoimi błędnymi decyzjami wypaczył wynik meczu Szwecja - Polska. Słoweniec prowadził ten pojedynek fatalnie, kompromitująco źle i skandalicznie. To głównie przez to na mundial polecieli Szwedzi, a nie Polacy - wytknął.

Na tym jednak nie koniec. Rostkowski wspomniał również, że o kontrowersyjnych decyzjach Vincicia w meczu Realu Madryt z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów, a także błędach już na samym mundialu. - W meczu Brazylia - Maroko, w 49. minucie z kilku metrów nie zauważył, że Achraf Hakimi sfaulował Viniciusa Juniora, uderzając go korkami w stopę. Vincić nie pokazał mu żadnej kartki, ani nawet nie podyktował rzutu wolnego - odnotował.

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To dlatego Vincić poprowadzi finał. Rostkowski ma swoją teorię. "FIFA zadbała o..."

Dlaczego zatem to Vincić otrzymał tak wielkie wyróżnienie? Rostkowski sugerował, że to efekt panujących w świecie sędziowskich układów i kolesiostwa. - Przez dwie dekady niezwykle ważnym członkiem władz sędziowskich UEFA, w tym przez wiele lat promotorem Vincicia, był Vlado Sajn ze Słowenii. Jego wpływy stały się jeszcze silniejsze, jeszcze większe, gdy prezydentem UEFA został Aleksander Ceferin, także ze Słowenii. Sajn kończy swoją pracę, przechodzi na emeryturę, a w komisji sędziowskiej UEFA ma go zastąpić Slavko Vincić. Dla niego finał mundialu ma być ostatnim meczem w karierze międzynarodowej albo jednym z ostatnich - tłumaczył.

Twierdził również, że Vinciciowi mogła pomóc właśnie przyszła funkcja, dzięki której będzie współdecydował o obsadach sędziowskich. - FIFA zadbała o swoje relacje z członkiem przyszłych władz sędziowskich UEFA. Środowisko sędziowskie jest zniesmaczone, bo sędziów dużo lepszych od Vincicia jest na mundialu kilkunastu - podsuwał Rostkowski.