Dziewiąta Złota Piłka dla Messiego? "Oczywiście, że o tym myśli"

Gdyby ktoś nam powiedział przed mundialem, że Lionel Messi w wieku 39 lat wciąż będzie robił taką furorę, pewnie byśmy nie uwierzyli. Tym bardziej, że Argentyńczyk od 2023 roku gra w Stanach Zjednoczonych, co budziło wątpliwości co do jego rzeczywistego poziomu. Ale on jak zwykle udowodnił, że jest jednym z największych, o ile nie największym piłkarzem w historii.

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Messi jest niesamowity. Argentyńczycy mówią wprost o Złotej Piłce

Messi strzela kolejne gole, notuje kolejne asysty i bije kolejne rekordy. Nie było na tych mistrzostwach świata meczu "Albicelestes", w którym jej kapitan nie zanotowałby udziału przy golu. Albo sam trafiał do siatki, albo wykładał piłki kolegom jak na tacy.

Zaczął z przytupem, bo od hat-tricka z Algierią. Przeciwko Austrii pomylił się z jedenastu metrów, żeby potem jednak swoim dubletem dać Argentynie kolejną wygraną. Na zakończenie fazy grupowej dorzucił jedną bramkę zdobytą w meczu z Jordanią. Po wyjściu z grupy Argentyńczycy mieli swoje trudności, ale w takich chwilach właśnie mogą liczyć na Messiego. Ten strzelił gola Republice Zielonego Przylądka, dołożył bramkę i asystę w starciu z Egiptem [w którym również nie trafił rzutu karnego - red.], przeciwko Szwajcarii także udało mu się asystować przy golu Alexisa Mac Allistera, a w emocjonującym spotkaniu półfinałowym z Anglią zanotował dwa kolejne decydujące podania, które wyrzuciły "Synów Albionu" z walki o końcowy triumf.

Messi przewodzi w klasyfikacji strzelców z ośmioma bramkami na koncie. Tyle samo trafień ma walczący o trzecie miejsce Kylian Mbappe. W teorii zagrozić im mogą jeszcze Harry Kane i Jude Bellingham (po 6 goli), a także Ousmane Dembele i Mikel Oyarzabal (po 5 bramek). To jednak mało prawdopodobne, bo przy równej liczbie strzelonych goli koronę króla strzelców zdobędzie ten piłkarz, który dodatkowo zanotował najwięcej asyst. Tych Messi ma cztery, a Mbappe - trzy.

Oczarowani argentyńską legendą są także jego rodacy. W rozmowach z RMC Sport rozpływają się nad Messim i mówią wprost: to zaskoczenie, że gra tak dobrze. Ale jednocześnie pokazuje, dlaczego przez lata kariery wyrobił sobie taką markę. W ważnych spotkaniach po prostu nie znika.

- Zaskoczył nas. I to ja jako pierwszy spodziewałem się, że będzie na tym poziomie także po czterech latach od MŚ 2022. Miałem wątpliwości, ale robi znacznie więcej, niż oczekiwałem. Niech ludzie zrozumieją - Argentyna jest w finale dzięki Messiemu - przekonywał Angel Marcos, były piłkarz i trener.

- Messi prawie zawsze podejmuje najlepszą decyzję. Kiedyś grał bardziej wertykalnie i musiał być powstrzymywany przez trzech obrońców. Dziś się na nowo wynajduje, żeby pomagać drużynie. Drużyna nie gra najlepiej, ale ta Argentyna ma coś ekstra. To są wojownicy, i moim zdaniem to ich najlepsza cecha - dorzucił Renato Civelli, były zawodnik m.in. Olympique Marsylia

Jedno jest pewne - w finale pomiędzy Hiszpanią a Argentyną znów będziemy mogli liczyć na błysk geniuszu 39-letniego gwiazdora, którego przecież od wielu lat z przyjemnością i zachwytem obserwujemy na arenie międzynarodowej. Przed czterema laty w Katarze dwukrotnie pokonywał Hugo Llorisa w finale, a końcowy triumf dał mu ósmą Złotą Piłkę. Teraz walczy o dziewiątą, a rodacy Messiego nie mają wątpliwości: jest w stanie po nią sięgnąć.

- Dla Lionela nic nigdy nie jest wystarczające. Zatem oczywiście myśli o tym, żeby znów być najlepszym piłkarzem na świecie. Nie da się go pobić, bo za każdym razem zaskakuje. Gdyby ktoś powiedział mi, że dotrze do finału, strzelając osiem goli, sam bym w to nie uwierzył - przyznał Civelli.

- W przypadku plebiscytu Złotej Piłki mówimy przecież o najlepszym piłkarzu, prawda? Pod tym względem Messi jest naprawdę najlepszym piłkarzem. Pójdę nawet o krok dalej. Nie powinien mieć ośmiu Złotych Piłek, ale przynajmniej 14. Jeśli Argentyna wygra, to w żadnym wypadku nikt mu jej nie odbierze - dodał wyraźnie zachwycony 39-latkiem Marcos.

Gala France Football, na której przyznana zostanie Złota Piłka, odbędzie się 26 października 2026 roku. Messi poprzednie trofea zdobywał w latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 i 2023. Obrońcą Złotej Piłki jest reprezentant Francji, Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain.

Pierwszy gwizdek Slavko Vincicia w meczu Hiszpania - Argentyna wybrzmi w niedzielę 19 lipca o godz. 21:00. Relację tekstową na żywo z finału mistrzostw świata przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie ją można także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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