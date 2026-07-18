Sędziowie faworyzują Argentynę? "Widzieliśmy rzeczy, które nas zaskoczyły"

Argentyna i Hiszpania zagrają w niedzielnym finale mistrzostw świata. Olbrzymie emocje budzi zwłaszcza obecność tej pierwszej. Z jednej strony Argentyńczycy będą mogli obronić tytuł sprzed czterech lat. Z drugiej zaś w mediach społecznościowych pojawiły się "teorie spiskowe", że są oni faworyzowani przez FIFA. A dowodem na to ma być postawa sędziów.

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Głośno wokół Argentyny i sędziów. Laporte nie gryzł się w język. "To prawda, że..."

Wszystko zaczęło się od decyzji Szymona Marciniaka, który nie pokazał kartki Lionelowi Messiemu za faul w meczu z Algierią. Kontrowersyjnych sytuacji było jednak więcej. Oszukany czuł się m.in. trener Egiptu, Hossam Hassan. - To był ewidentnie ustawiony mecz i cały świat to widział - twierdził po przegranym 2:3 meczu 1/8 finału. Sędzia był też wyjątkowo łagodny dla Argentyńczyków na początku półfinałowego starcia z Anglią, gdy ci wybijali rywali z rytmu częstymi faulami. Te sytuacje wzbudziły więc pewien niepokój w obozie Hiszpanii.

Temat poruszyli m.in. dziennikarze "Marki". W trakcie wywiadu zapytali nawet jednego z zawodników - Aymerica Laporte'a, czy nie boi się agresji ze strony argentyńskich piłkarzy. - W ogóle nie martwię się agresją w piłce nożnej. Jeśli jest tolerowana, a sędzia wykonuje swoją pracę, nie mam z nią problemu. To prawda, że w ostatnich meczach widzieliśmy rzeczy, które bardzo nas zaskoczyły, działania, które nie zostały ukarane. Zwłaszcza na korzyść Argentyny - zauważył hiszpański stoper.

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Hiszpan zwrócił się do sędziego finału MŚ. "Jeśli pozwoli na to..."

Zaapelował też do sędziów, aby nie byli zbyt pobłażliwi na takie sytuacje. - To nie powinno być dozwolone, zwłaszcza w tak dużych rozgrywkach, ponieważ może destabilizować i frustrować. Częścią obowiązków sędziego jest kontrolowanie takich rzeczy, aby nie były za bardzo wykorzystywane. Jeśli pozwoli na to jednemu czy drugiemu zawodnikowi, mecz zrobi się chaotyczny - tłumaczył.

Obrońca Athleticu Bilbao stwierdził też, że po stronie Hiszpanii problem z nadmierną agresją praktycznie nie występuje. - Od początku turnieju byliśmy dość uczciwą drużyną. Nie uderzamy przeciwników ani nie popełniamy lekkomyślnych fauli. I myślę, że to właśnie musimy robić w tym meczu. Ale prawda jest taka, że wiele będzie zależało od sędziowania - podsumował Laporte.

Za to, jak będzie wyglądał finał mistrzostw świata, w dużej mierze będzie odpowiadał sędzia. Już wiadomo, że będzie nim Słoweniec Slavko Vincić. Mecz Argentyna - Hiszpania odbędzie się w niedzielę 19 lipca, o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.