Rooney wskazał idealnego następcę Tuchela w reprezentacji Anglii

Reprezentacja Anglii przegrała w półfinale mundialu z Argentyną 1:2, choć prowadziła od 55. minuty po bramce Anthony'ego Gordona. Podopieczni Thomasa Tuchela zamiast szukać kolejnego trafienia, by przypieczętować sprawę awansu do finału, cofnęli się do defensywy. Taka taktyka obrana przez niemieckiego szkoleniowca nie wyszła na dobre "Synom Albionu". Dwie bramki "Albicelestes" w samej końcówce przechyliły szalę zwycięstwa na korzyść ekipy Lionela Scaloniego.

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Tylko Guardiola może zastąpić Tuchela?

52-latek mimo braku awansu do finału uzyskał poparcie tamtejszego związku piłki nożnej. Nieco innego zdania jest były reprezentant Anglii, Wayne Rooney. W jego ocenie jest tylko jedno nazwisko, które mogłoby godnie zastąpić Niemca na tym stanowisku.

"W tej chwili nie widzę nikogo innego, chyba że pójdziesz i sprowadzisz Pepa Guardiolę. Jeśli Pep będzie dostępny, to może go sprowadzisz" - stwierdził 120-krotny reprezentant kraju w programie "The Wayne Rooney Show".

Jednocześnie 40-latek docenił warsztat trenerski Tuchela, przyrównując go do byłego menadżera Manchesteru City. "Uważam, że jest on menedżerem najwyższej klasy, a najlepsi menedżerowie uczą się na błędach, doskonalą się i stają się lepsi. Jeśli go zwolnimy to jakich menedżerów zatrudnimy? Nie sądzę, żeby ktokolwiek był tak dobry jak Thomas Tuchel, poza Guardiolą" - stwierdził strzelec 53 bramek dla reprezentacji Anglii.

Przedłużenie kontraktu przed rozpoczęciem mundialu

W lutym tego roku Niemiec podpisał dwuletnie przedłużenie kontraktu z angielską federacją. Stało się to jeszcze przed rozpoczęciem mundialu, co zdziwiło Rooneya. Były snajper m.in. Manchesteru United nie rozumie decyzji rodzimego związku. "Angielska federacja piłkarska powiedziała nam, że Thomas Tuchel przychodzi, aby wygrać Mistrzostwa Świata i wprowadzić nas na wyższy poziom. To trochę dziwne, skoro priorytetem było wygranie Mistrzostw Świata, a potem dostaje się dwuletni kontrakt, zanim faktycznie pojedzie się na Mistrzostwa Świata" - przyznał.

Anglicy w meczu o trzecie miejsce zmierzą się z Francją. To spotkanie rozpocznie się w sobotę, 18 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego na stadionie w Miami. Relację tekstową na żywo z tego spotkania znajdziecie na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.