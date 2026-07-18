Messi zabrał głos przed finałem mundialu. Od razu wspomniał o Yamalu

Messi to bez wątpienia piłkarski fenomen. Człowiek, który osiągnął w swoim życiu zawodowym wszystko, a mimo 39 lat w metryce w dalszym ciągu odczuwa głód zwycięstw. W najbliższą niedzielę 19 lipca ma szansę przebić legendarnego Diego Maradonę, prowadząc Argentynę do drugiego zwycięstwa mundialowego z rzędu.

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Messi wspomniał o słynnym zdjęciu z Yamalem

Zadanie nie będzie łatwe. Na drodze Argentyńczyków stanie bowiem zespół, który doskonale wie, jak wygrywać. Trener Luis de la Fuente ma do dyspozycji zawodników, których niesie fala przekonującego zwycięstwa w półfinale z Francją. Aktualni mistrzowie Europy chcą nawiązać do złotych lat 2010-12, gdy zdominowali reprezentacyjną piłkę.

- Nigdy nie myślimy o presji, przyjmujemy to jako coś naturalnego - jako okazję do gry i dobrej zabawy. Jesteśmy konkurencyjną grupą, lubimy wygrywać, ale to sport zespołowy, rywal też gra i nie zawsze można zwyciężać. Od małego uczyłem się, że częściej się przegrywa niż wygrywa, i to pozwoliło mi dorosnąć jako człowiekowi i jako piłkarzowi - przyznał Lionel Messi na konferencji prasowej.

39-latek przewodzi klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców mistrzostw świata, rozgrywanych na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Ma tyle samo goli (osiem), co Kylian Mbappe, ale o jedną asystę więcej (cztery) od Francuza.

Messi w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do słynnego zdjęcia z Laminem Yamalem, gdy Hiszpan był jeszcze niemowlęciem.

- Lamine to wspaniały piłkarz, którego bardzo uważnie śledziłem, ponieważ gra w klubie, który kocham, i zawsze życzę mu wszystkiego najlepszego. W wieku 19 lat jest już światowym punktem odniesienia, a cała kariera wciąż przed nim. Ma wielką szansę na osiągnięcie czegoś historycznego, ale my damy z siebie wszystko, aby tym razem mu się to nie udało. Życzę mu jak najlepiej. Prawdę mówiąc, to zdjęcie to czyste szaleństwo, ale takie jest życie - zaznaczył kapitan reprezentacji Argentyny.

- Zrobiłem sobie zdjęcie z nim, gdy był dzieckiem, a teraz mierzymy się w finale mistrzostw świata - to niesamowite. W tym momencie jest jednym z najlepszych na świecie. Życzę mu ogromnego szczęścia, bo jego dobro będzie też dobrem Barcelony. Cóż, postaramy się rozegrać dobre spotkanie, aby nie pokazał swojej najlepszej wersji, choć wiemy, że będzie to trudne. Dotyczy to zarówno jego, jak i całej Hiszpanii, która ma świetnych zawodników i prezentuje znakomity styl gry. My jednak też mamy swoją broń - dodał Messi.

Finał Argentyna - Hiszpania odbędzie się w niedzielę 19 lipca. Początek zaplanowano na godzinę 21.00 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.