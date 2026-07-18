"Tylko w czwartek 16 lipca na terenie Kanady zanotowano ponad 800 pożarów. Tamtejsze lasy płoną w zatrważającej skali, a skutki odczuwalne są na rozległym terenie. Jedno z największych miast tego kraju, czyli Toronto w prowincji Ontario, zajęło właśnie w czwartek 2. miejsce na świecie, jeśli chodzi o najbardziej zanieczyszczone powietrze. Jednak ten kłopot nie dotyczy wyłącznie kanadyjskich miast, bo cierpi także północno-wschodnia część USA" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

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Oto decyzja FIFA i Białego domu ws. finału. Więcej przerw na nawodnienie

Gryzący dym sprawił, że przełożony został m.in. mecz Chicago Fire z Vancouver Whitecaps, który miał być debiutanckim spotkaniem Roberta Lewandowskiego w nowych barwach. Powietrze jest mocno zanieczyszczone także w Nowym Jorku i New Jersey, gdzie odbyć ma się finał mistrzostw świata. Taki stan rzeczy może niepokoić. W czwartek jakość powietrza w New Jersey oceniano na "niezdrową dla grup wrażliwych".

Jak poinformował Bloomberg, FIFA i Andrew Giuliani, który odpowiada w Białym Domu za zadania związane z mundialem, podjęły dyskusje w związku z zaistniałą sytuacją. Co najważniejsze: na ten moment nikt nie planuje zmieniać lokalizacji finałowego starcia, ani także nie doszło do spotkania w tej sprawie.

Doniesienia z tego tygodnia wskazywały, że wielu kibiców było przekonywanych do tego, by sprzedać swoje bilety. Tymczasem osoby odpowiedzialne za organizację mundialu zostali wezwani do tego, by... przeprowadzić w niedzielnym finale więcej przerw na nawodnienie, by w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo piłkarzy. Sęk w tym, że upały w połączeniu z fatalną jakością powietrza mogą poważnie odbić się na ich zdrowiu. Podobnie zresztą, jak w przypadku fanów zasiadających na trybunach MetLife Stadium w liczbie 80 tysięcy.

- To nie tylko będzie straszna jakość powietrza. Jest gorąco, a to może wywołać ogromny stres dla serca [u zawodników], - mówił dr Vin Gupta, pulmonolog i członek zarządu American Lung Association. - To bardzo silny i niebezpieczny cios dla ludzkiego ciała. Kluczowe będzie utrzymanie możliwie jak najniższej temperatury ciała.

W przededniu finału jakość powietrza ma być słaba lub szkodliwa. Jak jednak poinformował Adam Douty z AccuWeather, w niedzielę spodziewana jest poprawa. - Nie będzie może jeszcze idealnie, ale nie powinno być tak źle jak w sobotę. Dodatkowo wilgotność będzie niższa niż w sobotę, co zapewni bardziej komfortowe warunki - powiedział, cytowany przez Daily Mail.

Pierwszy gwizdek Slavko Vincicia w meczu Hiszpania - Argentyna wybrzmi w niedzielę 19 lipca o godz. 21:00. Relację tekstową na żywo z finału mistrzostw świata przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie ją można także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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