Kuriozalna konferencja Trumpa i Infantino. "Nigdy nie zostaniesz doceniony"

Przed kończącym mundial finałem w Nowym Jorku Donald Trump oraz Gianni Infantino zorganizowali swoje wystąpienie w biurze FIFA w Trump Tower na Manhattanie. Spotkanie nie miało charakteru konferencji prasowej, gdyż obydwaj panowie nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Wprost przeciwnie, z dumą opowiadali o wydarzeniach, które miały miejsce od 11 czerwca aż po dzień dzisiejszy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wymiana uprzejmości na linii Trump - Infantino

Szef FIFA nie byłby sobą, gdyby nie kierował samych podziękowań i zachwytu pod adresem polityka. Klasycznie nie zapomniał o tym, iż podkreślić, że światowa federacja jest "dawcą szczęścia dla ludzkości". "To wszystko nie byłoby możliwe, i mówię to, bo to prawda, bo nie potrzebuje pan komplementów, panie prezydencie, te mistrzostwa świata nie byłyby tak niesamowitym sukcesem bez pana". Infantino zachęcił przy okazji zebranych do oklasków pod adresem Trumpa. "To największe wydarzenie ludzkie, społeczne i kulturalne, jakiego ludzkość kiedykolwiek była świadkiem. Za to panu dziękuję. Jeden kraj zostanie mistrzem świata, ale świat już wygrał, Ameryka wygrała, FIFA wygrała" - powiedział Infantino.

Trump o karze dla Baloguna

Po tych słowach mikrofon przejął 80-latek. Polityk rozpoczął od nawiązania do sprawy anulowania czerwonej kartki Folarina Baloguna. Przypomnijmy, iż oficjalnie wyszło na jaw, że prezydent zadzwonił do szefa FIFA z prośbą o ponowne rozpatrzenie wykluczenia napastnika reprezentacji USA. 25-latek otrzymał czerwoną kartkę w meczu z Bośnią i Hercegowiną, przez co nie mógł wystąpić w meczu 1/8 finału z Belgią. Po interwencji Trumpa FIFA zdecydowała się "zawiesić karę" piłkarza na okres 12 miesięcy. W zamian za to Balogun mógł i zagrał w meczu przeciwko "Czerwonym Diabłom". "To był turniej jak żaden inny. Pełen zaciętej rywalizacji, niezapomnianych chwil - prawdopodobnie najbardziej niezapomnianym momentem jest ten, gdy dali temu dżentelmenowi czerwoną kartkę" - rozpoczął Trump w żartobliwym tonie. "Zostałem zmuszony zadzwonić do Gianniego i po prostu złożyć rekomendację. Powiedziałem: Gianni, chciałbym złożyć rekomendację. Wpuść go do gry" - żartował 47. Prezydent Stanów Zjednoczonych.

"Nie, tego nie powiedziałem. Powiedziałem: Chciałbym złożyć skargę. I tak naprawdę tego nie zrobiłem, nie miałem pojęcia, co się stanie, ale tak, jak się to potoczyło, jest o wiele lepiej, bo nie ma kontrowersji. Oni (Belgia) wygrali mecz, a nasza drużyna miała wszystkich swoich zawodników. Ty (Gianni) podjąłeś kolejną świetną decyzję. Wiem, że nigdy nie zostaniesz doceniony. Ale gdyby Gianni nie pozwolił Balogunowi, to reprezentacja USA powiedziałaby wówczas: Wygralibyśmy mecz, gdybyśmy mieli naszych najlepszych zawodników. Więc Gianni podjął kolejną ze swoich wielu dobrych decyzji" - tłumaczył.

Krytyka pod adresem Tuchela. Mundial w Chinach i USA?

Polityk znalazł także miejsce na krytykę pod adresem... Thomasa Tuchela. Amerykanin wziął pod lupę półfinałowy mecz Anglików z Argentyną i fakt, że "Synowie Albionu" po bramce Anthony'ego Gordona zdecydowanie postawili na defensywę, co skończyło się dwoma bramkami dla "Albicelestes" w końcówce spotkania. "Macie w Anglii świetnego gracza, z którym grałem w golfa - Harry'ego Kane'a". Myślę, że popełnili błąd, robiąc z niego defensywnego zawodnika. Przejęli prowadzenie, wzięli swojego najlepszego zawodnika i ustawili go w obronie. Musimy być trochę ofensywni, prawda? Co ja wiem o trenowaniu? Ale to było trochę nietypowe. Harry to świetny facet!" - przyznał prezydent.

Polityk odniósł się również do tematu rozszerzenia rozgrywek o 16 drużyn na kolejnym mundialu. Tegoroczny mundial już został powiększony względem turnieju w Katarze przed czterema laty (wówczas były 32 drużyny, teraz 48 - red.). "Rozumiem, że następnym razem możecie to jeszcze bardziej rozszerzyć" - pytał retorycznie Trump, zachęcając Infantino do ponownego wyboru Stanów Zjednoczonych jako gospodarza mistrzostw świata. "Tym razem pominiemy Meksyk i Kanadę" - komentował, dodając po chwili - być może żartobliwie, choć nie było to do końca jasne, że szef FIFA ma nieco inny pomysł. "Gianni powiedział, że moglibyśmy to zrobić następnym razem w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Więc macie miły, krótki lot między meczami. Piłkarzom by się to spodobało" - powiedział.

Donald Trump będzie obecny podczas finałowego starcia Argentyny z Hiszpanią. 80-latek ma wręczyć trofeum dla zwycięskiej drużyny wraz z Giannim Infantino.

Początek spotkania Argentyna - Hiszpania w niedzielę, 19 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relację tekstową na żywo z tego wydarzenia znajdziecie na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.