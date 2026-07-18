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Tuchel wprost o meczu z Francją. "Nikt nie chce grać"

Zanim świat będzie emocjonował się finałem mistrzostw świata między Argentyną a Hiszpanią, musi dojść do spotkania o 3. miejsce. Trener Anglików Thomas Tuchel wie, że to spora porażka jego drużyny, jednocześnie wskazując na możliwość osiągnięcia historycznego wyniku przez "Synów Albionu".
Thomas Tuchel
Fot. REUTERS/Paul Childs

Selekcjoner reprezentacji Anglii po półfinale z Argentyną jest powszechnie krytykowany za to, jak bardzo defensywnie ustawił swoją drużynę po zdobyciu gola. "Albicelestes" nie dali za wygraną i ostatecznie przechylili szalę zwycięstwa (2:1) na swoją korzyść. 

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Tuchel o spotkaniu z Francją: "Nikt nie chce grać w tym meczu"

Gole w końcówce meczu autorstwa Enzo Fernandeza (w 85. minucie) oraz Lisandro Martineza (w doliczonym czasie gry) pozbawiły Anglików marzeń o awansie do finału mundialu. Mimo to, "Synowie Albionu" stoją przed szansą zrobienia najlepszego wyniku od 1966 roku, gdy na swoich boiskach zdobyli mistrzostwo świata. 

- Jeśli wygramy sobotni mecz z Francją, osiągniemy najlepszy wynik w mistrzostwach świata od 60 lat. Taka jest perspektywa - przyznał Thomas Tuchel na przedmeczowej konferencji prasowej. - Nikt nie chce grać w tym meczu. Wszyscy ci półfinaliści chcieli być w Nowym Jorku, ale w końcu będzie to też oficjalne spotkanie mundialu. To ważny mecz z jedną z najlepszych drużyn na świecie. I to jest moment, w którym musimy pokazać, że jesteśmy stworzeni z tego, co pokazaliśmy w trakcie całego turnieju. Nie ma co do tego wątpliwości - dodał. 

Przede wszystkim jednak selekcjoner reprezentacji Anglii podczas spotkania z przedstawicielami mediów musiał tłumaczyć swoje wybory taktyczne podczas półfinału z Argentyną. 

- Jeśli pytacie, czy żałuję swoich decyzji, to odpowiadam, że nie. Nie żałuję, ponieważ czułem, że staliśmy się zbyt pasywni. Podjąłem kilka decyzji, ufając swojemu instynktowi, intuicji i doświadczeniu. Wszystko po to, aby pomóc drużynie i osiągnąć korzystny wynik. Żałowałbym, gdybym nie pomógł. Żałowałbym, gdybyśmy nie zareagowali, ale nie żałuję samych decyzji - zaznaczył Thomas Tuchel

Jak sam dodał, jego drużynę prawdopodobnie zbyt wiele pod kątem fizycznym kosztowało spotkanie na dużej wysokości (z Meksykiem w 1/8 finału) oraz to, rozgrywane w skrajnym upale przeciwko Norwegii w ramach ćwierćfinału, zakończone po dogrywce. 

Mecz Anglia - Francja zaplanowano na sobotę 18 lipca. Pierwszy gwizdek sędziego Jesusa Valenzueli wybrzmi o godzinie 23.00 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

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