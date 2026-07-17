"Trudno to zrozumieć". Dramat Anglii na MŚ

64 - przynajmniej tyle lat będą musieli czekać kibice reprezentacji Anglii na kolejne mistrzostwo świata. Na tegorocznych mistrzostwach świata Anglików dzieliło zaledwie kilka minut, aby awansować do finału, a potem walczyć o pierwszy złoty medal od 60 lat. Drużyna trenera Thomasa Tuchela przegrała jednak po pasjonującej końcówce 1:2 (0:0) z Argentyną.

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Tuchel zostanie zwolniony? Kowalski: Byłem zszokowany. Przestraszyli się grą w finale?

Anglicy sami jednak byli sobie winni porażki z Argentyną, bo od prowadzenia 1:0 w 55. minucie całkowicie oddali inicjatywę i piłkę rywalom i dali się zdominować. Ich grę ocenił teraz Julian Kowalski w "Studiu Mundialowym" Sport.pl.

- Byłem zszokowany grą Anglików w ostatnich 30 minutach, kiedy oni tak naprawdę przestali grać, chodzi też o to, jak się ustawiali w defensywie. Trudno to zrozumieć, wyglądało to tak, jakby się wystraszyli gry w finale mistrzostw świata - powiedział Kowalski.

- Z drugiej strony za mało mówi się o kunszcie Argentyny, jaka była fenomenalna w końcówce. Nie bronię Tuchela, zrobił złe zmiany - dodał dziennikarz Paweł Grabowski.

"Anglia chciała przetrwać i sięgała po scenariusz z 1/8 finału napisany na Estadio Azteca w meczu z Meksykiem - skupiała się tylko na obronie, a Tuchel rzucał drużynie kolejne koła ratunkowe. Wpuścił na boisko dwumetrowego obrońcę - Dana Burna i jeszcze jednego dodatkowego stopera, Ezriego Konsę. Ale to wszystko okazało się niewystarczające. Anglia szła na dno" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Anglia - Argentyna Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl, nasz wysłannik na MŚ 2026.

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Przed nami jeszcze tylko dwa mecze mundialu. Najpierw w sobotę o godz. 23 czasu polskiego starcie o trzecie miejsce: Francja - Anglia. W niedzielę (godz. 21) wielki finał: Argentyna - Hiszpania.