Na tegorocznym mundialu Szymon Marciniak poprowadził tylko dwa mecze Argentyna - Algieria (3:0) i Egipt - Iran (1:1). To było jeszcze w fazie grupowej. Kiedy Polak nie został przydzielony na początek play-offów i ćwierćfinały - wydawało się, że może otrzymać półfinałowy hit między Francją a Hiszpanią. Ostatecznie tak się nie stało.

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Zobacz wideo Dlaczego Marciniak nie posędziuje w finale? Grabowski: Jego pozycja spadła

Grabowski w "Studiu mundialowym" Sport.pl o Marciniaku: Może jego pozycja spadła

W mediach szeroko rozpisywano się na ten temat i nawet sugerowano, że Polak może być rozjemcą finałowego starcia, co byłoby czymś wyjątkowym, bo nikt jeszcze nie prowadził dwóch finałów mistrzostw świata. Tak się jednak nie stało i Marciniak wraz z asystentami wracają do domu.

Gościem "Studia Mundialowego" Sport.pl był dziennikarz Paweł Grabowski, który zabrał głos nt. tego, co się działo wokół Szymona Marciniaka w ostatnich dniach. - Było to trochę tak pompowane, że skoro nie dostaje meczów w fazie pucharowej, to pewnie jest szykowany na finał. Ja w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że jest budowana taka narracja: "o, czekamy na Szymona Marciniaka", skoro nadal siedzi w Stanach Zjednoczonych, w Miami, więc może ten finał dostanie. Te oczekiwania jakieś były - oznajmił.

- Pamiętamy, jak posędziował finał cztery lata temu w Katarze. To był fenomenalny występ. Trudno było mieć do niego zastrzeżenia. Oczywiście, Francuzi na niego narzekali, ale finał poprowadził znakomicie - dodał.

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Później Grabowski zauważył jedną ważną rzecz - w ostatnim czasie problemy zdrowotne dawały się mu we znaki i może to był powód tego, że FIFA postawiła na Slavko Vincicia. - Być może pewne oczekiwania były, ale też trzeba pamiętać, że Marciniak nie sędziował w fazie pucharowej Ligi Mistrzów przez kwestie zdrowotne, ale może ta jego pozycja gdzieś lekko spadła w ostatnim czasie - zakończył.

Finał mistrzostw świata 2026 rozegrany zostanie w niedzielę, 19 lipca o godz. 21:00 czasu polskiego na MetLife Stadium w New Jersey. W nim Hiszpanie zmierzą się z Argentyńczykami. Zanim jednak do niego dojdzie, dzień wcześniej, czyli w sobotę, 18 lipca Francuzi zmierzą się z Anglią o trzecie miejsce na tegorocznym mundialu. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 23:00 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.