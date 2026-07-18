Boniek wskazał, kto wygra MŚ. "Byłoby mi przyjemniej, gdyby..."

Już niedługo dowiemy się, kto zostanie mistrzem świata. Szansę na to ma Argentyna - obrońca tytułu z Kataru - i Hiszpania, która ostatni raz triumfowała w 2010 roku. To będzie również pojedynek aktualnych mistrzów Europy ze zdobywcami Copa America.
Obie drużyny mierzyły się tylko raz na mistrzostwach świata - miało to miejsce w 1966 roku i górą byli Argentyńczycy 2:1. Ostatni raz obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w 2018 roku w sparingu. Wówczas górą byli Hiszpanie, którzy rozbili rywali 6:1.
Na tegorocznym mundialu Hiszpanie, nie licząc meczu z Republiką Zielonego Przylądka, wygrali wszystkie starcia w regulaminowym czasie gry, tracąc po drodze tylko jedną bramkę - z Belgią w ćwierćfinale. Z kolei Argentyńczycy dwukrotnie triumfowali po dogrywkach - w tym z Republiką Zielonego Przylądka i Szwajcarią.
Teraz o nadchodzący finał mistrzostw świata został zapytany Zbigniew Boniek. W swoim cyklu "Zibi Top" w serwisie weszlo.com, stwierdził, że "w finale dojdzie do spotkania zespołów, z których jeden pokazuje dokładnie, jak powinna wyglądać drużyna".
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- Mówię tu o Hiszpanii. Z drugiej strony Argentyna ma swojego mistrza i dziesięciu, którzy robią wszystko, żeby mu na boisku pomóc. To drużyna z charakterem, która nie cofa się przed niczym - dodał.
Kto wygra finał zdaniem Zbigniewa Bońka? - W teorii Hiszpania ma chyba coś więcej, jeśli chodzi o drużynę. Natomiast Argentyna jest szalenie niebezpieczna i z Messim na boisku wszystko może się zdarzyć. Nie zapominajmy też, że dotychczas nie były to mistrzostwa Yamala i specjalnie niczego jeszcze nie zawojował - zauważył.
- Czy w finale przyjdzie taki mecz, że pokaże swoją klasę i zrobi coś, o czym świat będzie długo pamiętał? Moim zdaniem będzie to spotkanie bliskie remisu, choć z lekkim wskazaniem na Hiszpanię. Choć muszę przyznać, że byłoby mi przyjemniej, gdyby wygrała Argentyna - zakończył.