Marciniak wykiwany przez FIFA. Oto powód?

Szymon Marciniak może być bardzo rozczarowany po tegorocznych mistrzostwach świata. 45-letni arbiter, który cztery lata temu sędziował finał mundialu: Argentyna - Francja, podczas tegorocznych MŚ prowadził tylko dwa pojedynki (Argentyna - Algieria i Iran - Egipt). W dodatku od fazy pucharowej nie sędziował żadnego meczu i to jest wręcz szokujące. - Musiało zadziać się coś dziwnego - stwierdził Marcin Borski, były arbiter na antenie Kanału Sportowego.

REKLAMA

Zobacz wideo

Marciniak wykiwany?! Kowalski: To mogło wpłynąć na decyzję

Teraz głos w sprawie decyzji FIFA w sprawie obsady sędziowskiej na mecze MŚ 2026 zabrali Julian Kowalski, komentator Eleven Sports, oraz dziennikarz Paweł Grabowski.

- To dziwna decyzja, biorąc pod uwagę poziom prezentowany przez sędziów na tym turnieju. Ponad 20 dni czekał Szymon Marciniak najpierw czy poprowadzi ćwierćfinał, potem półfinał i wreszcie okazało się, że nie poprowadzi żadnego meczu. Pytanie, co mogło wpłynąć na taką decyzję FIFA. Trudno powiedzieć, ale może też ta sytuacja z Messim z pierwszego meczu - powiedział Julian Kowalski w "Studiu Mundialowym" Sport.pl.

- To jest najbardziej rzucające się w oczy, że nie było Marciniaka we wcześniejszych fazach, nawet nie w finale. Jeśli są inni na finał, to dajmy Marciniakowi półfinał lub ćwierćfinał. Posędziował tylko dwa mecze fazy grupowej i można poczuć duże rozczarowanie - dodał Grabowski.

Zobacz także: Finał mundialu zagrożony! Biały Dom zwołuje nadzwyczajne spotkanie

Wołowski: Nie podzielam narodowej histerii wokół Marciniaka

"Na koniec zostawiłem sobie sprawę polskiego arbitra, którego dokonania szczerze podziwiam. Nie podzielam jednak narodowej histerii wokół decyzji FIFA w sprawie Szymona Marciniaka (co za skandal, że nie dali mu prowadzić finału, a nawet meczu o brązowy medal). Wyglądamy na nację, która nie potrafi pogodzić się z faktem, że nie znaczy zbyt wiele w wielkiej piłce. Aby świat dowiedział się, że w ogóle istniejemy, musieliśmy wywoływać larum wokół honoru polskiego sędziego" - pisał Dariusz Wołowski, dziennikarz Sport.pl.