Finał mundialu zagrożony! Biały Dom zwołuje nadzwyczajne spotkanie

Przez pożary w Kanadzie trzeba było odwołać mecz Chicago Fire, ale coraz więcej wskazuje na to, że zagrożony jest też finał mundialu. Toksyczny dym dotarł nie tylko do Chicago, ale również do Nowego Jorku, gdzie ma zostać rozegrany najważniejszy mecz piłkarski czterolecia. "W całym mieście wydano ostrzeżenia, a unikanie aktywności fizycznej i nieopuszczanie domu bez potrzeby, zwłaszcza w przypadku dzieci, kobiet w ciąży czy osób z chorobami płuc, zalecił nawet burmistrz Nowego Jorku Zohran Kwame Mamdani" - pisał w piątek rano redaktor Sport.pl Bartosz Królikowski.

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Co dalej z finałem MŚ? Odbędzie się specjalne spotkanie

I choć prognozy pogody dla Nowego Jorku są dość optymistyczne - w sobotę mają być burze, w niedzielę za to ma być wietrznie - to Amerykanie szykują się na najgorszy możliwy scenariusz. Tym byłaby konieczność odwołania lub przeniesienia spotkania.

Dziennikarz Rob Harris ze Sky News poinformował, że jeszcze w piątek 17 lipca ma dojść do spotkania pomiędzy urzędnikami z Białego Domu a szefem FIFA.

"Jeszcze dzisiaj dojdzie do spotkania przedstawicieli Białego Domu z prezesem FIFA Giannim Infantino w sprawie niedzielnego finału, aby omówić potencjalne zagrożenia dla zdrowia wynikające z obecności dymu pożarowego w rejonie Nowego Jorku i New Jersey" - czytamy.

FIFA znalazłaby się w najgorszej sytuacji, gdyby musiała przenieść mecz na inny obiekt - spowodowałoby to ogromne problemy organizacyjne. Przełożenie meczu na inny termin również byłoby problematyczne. Do meczu Hiszpania - Argentyna pozostaje już bardzo niewiele czasu. Odbędzie się on w niedzielę 19 lipca o godzinie 21:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.