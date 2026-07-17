Ależ zaskoczenie. Oto gdzie będzie grał Mohamed Salah

Egipcjanin Mohamed Salah jeszcze przed zakończeniem sezonu 2025/26 ogłosił odejście z Liverpoolu. W angielskim klubie spędził prawie dziesięć lat. Ten znakomity piłkarz grał na tegorocznych mistrzostwach świata i w fazie grupowej był jednym z liderów reprezentacji (gol i dwie asysty w pięciu meczach). Jego Egipt był o krok od sensacyjnego awansu do ćwierćfinału, bo w 1/8 finału do 79. minuty prowadził 2:0 z Argentyną.

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Oto gdzie będzie grał Salah

Teraz wyjaśniła się przyszłość klubowa Salaha. 34-letni skrzydłowy będzie grał od sezonu 2026/2027 w tureckim Besiktasie. Podpisał on umowę na rok z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.

- Ustalono ustne porozumienie z Mohamedem Salahem w sprawie dołączenia do Besiktasu na zasadzie wolnego transferu. Wynagrodzenie warte około 10 mln euro rocznie + 2 mln euro premii. Roczny kontrakt z opcją przedłużenia o dodatkowy rok - napisał w serwisie X dziennikarz Santi Aouna, specjalizujący się w informacjach o transferach.

Salah to legenda Liverpoolu. W barwach angielskiego klubu zagrał aż 442 mecze, zdobył aż 257 bramek i miał 123 asysty. Z Liverpoolem w 2019 roku wygrał Ligę Mistrzów, a poza tym dwa razy wywalczył Premier League, raz Puchar Anglii i trzy razy Puchar Ligi.

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Jego nowy pracodawca - Besiktas w lidze tureckiej w poprzednim sezonie zajął czwarte miejsce. Wyprzedziły go Galatasaray, Fenerbahce oraz Trabzonspor. W Besiktasie grają m.in. niemiecki bramkarz Alexander Nubel, nigeryjski pomocnik Wilfred Ndidi, koreański napastnik Hyeon-Gyu Oh, a w trakcie tegorocznego okienka transferowego umowę podpisał też Belg Leandro Trossard.