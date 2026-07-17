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Media: Oto gdzie będzie pracował Zinedine Zidane

Didier Deschamps niedługo po raz ostatni poprowadzi reprezentację Francji. Od jakiegoś czasu mówiło się, że zastąpi go Zinedine Zidane, który od kilku lat jest bez pracy. Teraz pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.
Zinedine Zidane
IMAGO/Pressfocus

Francuzi nie staną przed kolejną szansą na triumf na mundialu. Trójkolorowi przegrali 0:2 z Hiszpanią w półfinale i zagrają z Anglikami o trzecie miejsce. To będzie ostatni mecz Didiera Deschampsa w roli selekcjonera reprezentacji Francji. Na początku stycznia 2025 roku selekcjoner zapowiedział, że nie przedłuży obowiązującego do końca mundialu kontraktu i po turnieju pożegna się z posadą, którą objął 14 lat temu.

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Nowe informacje nt. Zidane'a w reprezentacji Francji. "Jeszcze w tym miesiącu"

Dziennikarze RMC Sport poinformowali ostatnio, że Deschampsa zastąpi Zinedine Zidane - o czym od dawna się mówiło - a francuska federacja chce podpisać kontrakt jeszcze w tym tygodniu. "Francuska federacja chce podpisać kontrakt jeszcze w tym tygodniu" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

Teraz więcej informacji na ten temat przekazał Fabrizio Romano. "Zinedine Zidane zostanie kolejnym trenerem reprezentacji Francji – od listopada nie było co do tego żadnych wątpliwości, ponieważ podjęto jednoznaczną decyzję" - napisał.

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"Zidane skompletował już swój sztab, a dokumenty zostaną oficjalnie podpisane jeszcze w tym miesiącu. Poprowadzi reprezentację Francji w rozgrywkach Ligi Narodów, na Euro 2028 oraz na Mistrzostwach Świata 2030" - dodał.

Ostatni mecz Deschampsa już w sobotę, 18 lipca

Według doniesień francuskich dziennikarzy - Zidane chce mieć niezwykle szeroki sztab szkoleniowy. Mówi się, że ma wspierać go nawet 25 osób. "54-latek nie zamyka się jednak jedynie na mężczyzn. W zespole bowiem ma pojawić się kilka kobiet - głównie w dziale analiz, który to ma mieć niezwykle wielkie znaczenie dla nowego selekcjonera" - relacjonował Mateusz Gaweł na łamach Sport.pl.

Sam Zidane od pięciu lat pozostaje poza zawodem. W latach 2016-18 i 2019-21 prowadził Real Madryt, zdobywając dwa mistrzostwa Hiszpanii i trzykrotnie z rzędu triumfując w Lidze Mistrzów.

Pożegnanie Deschampsa nastąpi 18 lipca. Wtedy to Francuzi zmierzą się z Anglią o trzecie miejsce na tegorocznym mundialu. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 23:00 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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