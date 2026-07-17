Francuzi nie staną przed kolejną szansą na triumf na mundialu. Trójkolorowi przegrali 0:2 z Hiszpanią w półfinale i zagrają z Anglikami o trzecie miejsce. To będzie ostatni mecz Didiera Deschampsa w roli selekcjonera reprezentacji Francji. Na początku stycznia 2025 roku selekcjoner zapowiedział, że nie przedłuży obowiązującego do końca mundialu kontraktu i po turnieju pożegna się z posadą, którą objął 14 lat temu.

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Nowe informacje nt. Zidane'a w reprezentacji Francji. "Jeszcze w tym miesiącu"

Dziennikarze RMC Sport poinformowali ostatnio, że Deschampsa zastąpi Zinedine Zidane - o czym od dawna się mówiło - a francuska federacja chce podpisać kontrakt jeszcze w tym tygodniu. "Francuska federacja chce podpisać kontrakt jeszcze w tym tygodniu" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

Teraz więcej informacji na ten temat przekazał Fabrizio Romano. "Zinedine Zidane zostanie kolejnym trenerem reprezentacji Francji – od listopada nie było co do tego żadnych wątpliwości, ponieważ podjęto jednoznaczną decyzję" - napisał.

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"Zidane skompletował już swój sztab, a dokumenty zostaną oficjalnie podpisane jeszcze w tym miesiącu. Poprowadzi reprezentację Francji w rozgrywkach Ligi Narodów, na Euro 2028 oraz na Mistrzostwach Świata 2030" - dodał.

Ostatni mecz Deschampsa już w sobotę, 18 lipca

Według doniesień francuskich dziennikarzy - Zidane chce mieć niezwykle szeroki sztab szkoleniowy. Mówi się, że ma wspierać go nawet 25 osób. "54-latek nie zamyka się jednak jedynie na mężczyzn. W zespole bowiem ma pojawić się kilka kobiet - głównie w dziale analiz, który to ma mieć niezwykle wielkie znaczenie dla nowego selekcjonera" - relacjonował Mateusz Gaweł na łamach Sport.pl.

Sam Zidane od pięciu lat pozostaje poza zawodem. W latach 2016-18 i 2019-21 prowadził Real Madryt, zdobywając dwa mistrzostwa Hiszpanii i trzykrotnie z rzędu triumfując w Lidze Mistrzów.

Pożegnanie Deschampsa nastąpi 18 lipca. Wtedy to Francuzi zmierzą się z Anglią o trzecie miejsce na tegorocznym mundialu. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 23:00 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.