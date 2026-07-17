Sepp Blatter nie wytrzymał. "Dokąd zmierzasz, FIFA?"

Już tylko dwa mecze zostały na mistrzostwach świata 2026 rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Pierwszym finalistą została reprezentacja Hiszpanii, która pokonała 2:0 (1:0) Francję. W drugim półfinale Argentyna, choć jeszcze w 86. minucie przegrywała 0:1 z Anglią, to potrafiła odwrócić losy meczu i wygrać 2:1.

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Sepp Blatter skrytykował decyzję FIFA

Po pierwszej połowie finału MŚ 2026 nastąpi 25-minutowa przerwa. To absolutna nowość w mundialach. FIFA przygotowała na jej czas show, podczas którego wystąpią m.in. Justin Bieber, Shakira, Madonna, Burna Boy oraz Coldplay. Taką przerwę krytykuje 90-letni Szwajcar Sepp Blatter, przewodniczący FIFA w latach 1998–2015. Opublikował on krótki wpis w mediach społecznościowych.

"Przerwy na nawodnienie były dopiero początkiem. W niedzielę finał mistrzostw świata przyniesie największą atrakcję turnieju – najdłuższą przerwę między połowami w historii piłki nożnej. Finał mundialu staje się kopią Super Bowl. Dokąd zmierzasz, FIFA?" - napisał Blatter w serwisie X.

Z dłuższej przerwy bardzo niezadowolone są też hiszpańskie media. "Fakt, że przerwa będzie znacznie dłuższa, może wpłynąć na końcowy wynik, a także na dokonywanie zmian w trakcie meczu, bo piłkarze będą mieli dużo więcej czasu na regenerację. Będzie to wyraźne naruszenie obowiązujących przepisów piłkarskich" - pisał dziennik "Sport".

Dłuższa przerwa była też podczas finału ubiegłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Wtedy trwała 24 minuty i też spotkała się z nieprzychylnymi komentarzami finalistów: piłkarzy Chelsea i PSG.

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Finał MŚ Argentyna - Hiszpania odbędzie się w niedzielę, 19 lipca o godz. 21 czasu polskiego. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.