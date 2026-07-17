Marciniak okiwany przez FIFA. Dlatego dostał tylko dwa mecze

20 - tyle dni minęło od meczu Egipt - Iran na mistrzostwach świata. Meczu, który - jak się okazało - był ostatnim, jaki na turnieju poprowadził Szymon Marciniak. Mimo że Polak został w Ameryce Północnej po fazie grupowej i miał prowadzić kolejne spotkania, nie dostał już ani jednego.

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W nocy z czwartku na piątek FIFA ogłosiła skład sędziowski na mecz o trzecie miejsce i wielki finał. Mimo że Marciniak nie prowadził żadnego meczu w fazie pucharowej, nie dostał też żadnego z kluczowych spotkań, co przyjęto z niemałym zaskoczeniem.

"Dziwnie potraktowano Szymona Marciniaka na tym turnieju" - wprost napisał na X Mateusz Borek. Tę opinię podzielają też byli polscy sędziowie. Zdaniem Piotra Wąsowskiego decyzja FIFA o przyznaniu finału Slavko Vinciciowi to gest pojednania w stronę UEFA, której szefem jest rodak arbitra - Aleksander Ceferin.

O decyzji FIFA oraz dwóch najważniejszych meczach mistrzostw świata porozmawiamy w "Studiu mundialowym" Sport.pl. Gośćmi Konrada Fersztera będą komentator Eleven Sports Julian Kowalski oraz dziennikarz Paweł Grabowski.

Start programu o 20:00. Możecie nas oglądać na Sport.pl i Gazeta.pl oraz w naszych serwisach społecznościowych. Zapraszamy!

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