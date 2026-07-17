Jeszcze kilka dni temu wydawało się - po tym, jak Marciniak nie dostał żadnego meczu fazy pucharowej - że polski sędzia poprowadzi jeden z półfinałów. Gdy stało się jasne, że również na te spotkania FIFA miała innych faworytów, to realne były już tylko trzy scenariusze: mecz o 3. miejsce, drugi finał z rzędu lub powrót do domu.

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Listkiewicz zawiedziony decyzją FIFA ws. Marciniaka. Nie może jej zrozumieć

Michał Listkiewicz - były polski sędzia oraz prezes PZPN w latach 1999-2008 - przewidywał zresztą, że Marciniak dostanie mecz o 3. miejsce. - Gdyby Włoch nie zakładał Szymona w fazie finałowej, na pewno wykorzystałby go wcześniej, czyli w 1/8 czy w ćwierćfinałach - dodawał. Nie wykluczał też, że Polak może posędziować finał mistrzostw świata.

Dziś już wiemy, że Marciniak nie będzie sędzią żadnego z dwóch ostatnich spotkań mistrzostw świata. Listkiewicz w rozmowie z "Faktem" przyznaje, że nie może tego zrozumieć.

- Źle oceniam tę decyzję, ponieważ nie rozumiem tej obsady. Jest wielu lepszych sędziów niż Slavko Vincić. Mam nadzieję, że udowodni swoim występem w finale, że się mylę, ale nie rozumiem tego wyboru - powiedział były prezes PZPN.

Pojawiły się sugestie, że Marciniak nie miał szans na finał, bo w meczu Argentyna - Algieria (3:0) nie dał czerwonej kartki Messiemu. W tym wypadku Listkiewicz też nie ma większych wątpliwości. - Oczywiście źli sędziowie nie pojechali na mundial, ale Vincić nie jest w moim topie. I nie mówię tu tylko o meczu Polska - Szwecja, gdzie popełnił wiele błędów, które wyszły nam na niekorzyść. Także podczas tego mundialu były sytuacje budzące wątpliwości. Człowiek zastanawia się, dlaczego czepiano się Marciniaka za brak kartki dla Messiego, skoro Vincić w jeszcze gorszej sytuacji nie odgwizdał nawet faulu - stwierdził.

Marciniak posędziował tylko dwa mecze fazy grupowej, co oznacza, że od końcówki czerwca czekał na kolejną nominację. Ta nie nadeszła, co Listkiewicz uważa za niesprawiedliwe zagranie światowej federacji. - To nie było fair wobec sędziego z takim dorobkiem. Kiedyś identycznie potraktowano Howarda Webba (na MŚ 2014 - przyp. red.), ówczesnego najlepszego sędziego świata. On również poprowadził dwa mecze i siedział do końca turnieju. Jeżeli takie były plany, to po dwóch meczach trzeba było powiedzieć: "Szymon, dziękujemy, są inni, dajmy szansę innym". Tak się po prostu nie postępuje. Uważam, że wyrządzono mu krzywdę - podkreślił.

Jednocześnie Listkiewicz nie wyklucza, że dla Marciniaka nie było to wcale pożegnanie z najważniejszą piłkarską imprezą świata. - Tak, myślę, że jest to całkiem realne. Euro za dwa lata i mundial za cztery lata. Pokazał, że jest w świetnej dyspozycji fizycznej. Miał wprawdzie przerwę spowodowaną kontuzją i rehabilitacją, ale w tych dwóch meczach wyglądał kapitalnie - uważa.

Finał mistrzostw świata Hiszpania - Argentyna odbędzie się w niedzielę 19 lipca o godzinie 21:00. Dzień wcześniej o godzinie 23:00 rozegrane zostanie spotkanie Francja - Anglia. Już teraz zachęcamy do śledzenia obu tych meczów na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.