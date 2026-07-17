Marciniak nie dostał finału MŚ. "Z kuluarów wiem, że..."

Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na tegorocznym mundialu. Na tej imprezie został wyznaczony tylko do dwóch pojedynków - Argentyna - Algieria (3:0) i Iran - Egipt (1:1). FIFA zdecydowała, że finał poprowadzi Slavko Vincić, a arbitrem w pojedynku o trzecie miejsce będzie Jesus Valenzuela.

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Borski reaguje na decyzję ws. Marciniaka. "FIFA chciała mieć go w 'zapasie'"

To dość zaskakująca decyzja, bo nawet zagraniczne media anonsowały Marciniaka jako jednego z faworytów, a ponadto - poziom sędziowania na MŚ jest niski, a że Polak jest jednym z najlepszych arbitrów na świecie, to wydawałoby się to logicznym posunięciem. Nie wszyscy też tak na to patrzą. "Nie podzielam jednak narodowej histerii wokół decyzji FIFA w sprawie Szymona Marciniaka (co za skandal, że nie dali mu prowadzić finału, a nawet meczu o brązowy medal). Wyglądamy na nację, która nie potrafi pogodzić się z faktem, że nie znaczy zbyt wiele w wielkiej piłce. Aby świat dowiedział się, że w ogóle istniejemy, musieliśmy wywoływać larum wokół honoru polskiego sędziego" - napisał na łamach Sport.pl Dariusz Wołowski.

Teraz głos w tej sprawie zabrał Marcin Borski - były polski sędzia międzynarodowy. - Z sędziami, którzy sędziowali najważniejsze mecze, później jest pewien problem. Na ogół kończyli potem karierę, bo ciężko znaleźć im następne wyzwanie. Finał w 2022 roku Marciniak dostał w stosunkowo młodym wieku i cały czas jest w dobrej formie. FIFA chciała mieć go "w zapasie" - stwierdził w Mocy Futbolu w Kanale Sportowym.

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- Byłem przekonany, że dostanie mecz Anglii z Norwegią, bo idealnie do niego pasował. Później spodziewałem się półfinału Francja - Hiszpania. Ale tu musiało zadziać się coś dziwnego. Z kuluarów wiem, że sporo wskazywało na to, że miał dostać ten mecz. Doszło chyba do jakiejś dyplomatycznej kwestii - podkreślił.

Decyzję FIFA skomentował także Pierluigi Collina. - To długi proces. Jest wiele elementów układanki, które muszą złożyć się w obraz sędziego finału. To coś, co dzieje się podczas turnieju. Oczywiście, głównie oceniane są występy arbitrów. Także to, jakie mecze prowadzili wcześniej i fakt, że jego reprezentacja nie brała udziału w turnieju. Ale głównie chodzi o występy. Ostatecznie to liczy się najbardziej - stwierdził.