Szaleństwo. Za tyle wykupiono opaskę kapitańską Maradony

W 1986 roku Argentyna po raz drugi w historii zdobyła mistrzostwo świata. Diego Armando Maradona był kluczowym piłkarzem zespołu. Zdobył dwie bramki w spotkaniu ćwierćfinałowym przeciwko Anglii (2:1), kiedy raz trafił do siatki ręką (nazwano to "ręką Boga"), a w drugim przypadku po fenomenalnej indywidualnej akcji. Później w półfinale strzelił dwa gole w rywalizacji z Belgią (2:0). W potyczce o tytuł Albicelestes pokonali RFN 3:2, ale wówczas Maradona nie wpisał się na listę strzelców.

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Ponad pół miliona dolarów za opaskę Maradony

Maradona był kapitanem Argentyny, a po turnieju członek jego rodziny podarował opaskę kapitańską pracownikowi meksykańskiego stadionu Azteca, gdzie odbył się mecz finałowy.

Teraz natomiast dom aukcyjny Sotheby's poinformował, że na licytacji jeden z kolekcjonerów kupił opaskę "Boskiego Diego" za kwotę 512 tysięcy dolarów. To druga pamiątka z Maradoną w roli głównej wylicytowana za ogromne pieniądze.

W 2022 roku na aukcję wystawiono koszulkę Argentyńczyka z przytaczanego wcześniej spotkania z Anglią. Cena? 7,1 miliona funtów. Do dziś żaden trykot piłkarski nie sprzedał się drożej.

Widać, że Maradona wciąż budzi u kibiców i kolekcjonerów ogromne emocje. Obecnie Argentyna ma Lionela Messiego, który zachwyca na drugim mundialu z rzędu i ma szansę na drugie mistrzostwo świata w roli kapitana Albicelestes (obrońcy tytułu zagrają w finale z Hiszpanią w niedzielę, 19 lipca). Maradona jednak nadal jest na wielu flagach i gadżetach.

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Maradona zmarł 25 listopada 2020 r. w swoim domu w Tigre, prowincji Buenos Aires.