Shakira wysłała specjalną wiadomość do Messiego i jego partnerki

Lionel Messi po raz kolejny prowadzi reprezentację Argentyny do walki o najważniejsze piłkarskie trofeum. Mistrzowie świata pokonali w półfinale Anglię 2:1 i w niedzielę staną przed szansą obrony tytułu. Choć bohaterami spotkania byli także Enzo Fernandez i Lautaro Martinez, którzy zdobyli bramki dla Albicelestes, przy obu trafieniach asystował właśnie Messi.

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Shakira pełna podziwu dla Messiego. "Przeciwstawia się upływowi czasu"

Liczby tylko potwierdzają wielkość kapitana Albicelestes. Messi ma na koncie już osiem bramek i cztery asysty, a co równie imponujące - w każdym meczu tego mundialu miał bezpośredni udział przy przynajmniej jednym golu Argentyny. To właśnie wokół niego wciąż budowana jest gra drużyny Lionela Scaloniego, a przecież Messi ma już 39 lat.

Po półfinałowym zwycięstwie nad Anglią zachwytu nad Argentyńczykiem nie kryła również Shakira. Kolumbijska gwiazda muzyki opublikowała w mediach społecznościowych wpis, który błyskawicznie obiegł internet.

"To, czego dokonuje Leo Messi, jest czymś więcej niż czymś wyjątkowym! To odzwierciedlenie wartości człowieka niezwykle zaangażowanego i zdyscyplinowanego, który przeciwstawia się upływowi czasu i wszelkim przeciwnościom. Pokazuje, że człowieka nie definiuje wiek ani to, co mówią o nim inni" - napisała na Instastories.

Żona Messiego także doceniona

Na tym jednak nie poprzestała. W dalszej części wpisu zwróciła uwagę na rolę Antoneli Roccuzzo, żony piłkarza. "Wiem też, że mając u swojego boku kobietę taką jak Antonela Roccuzzo, ma siłę i inspirację, by każdego dnia to udowadniać" - dodała Shakira.

Słowa piosenkarki szybko dotarły do żony kapitana Argentyny. Antonela Roccuzzo udostępniła wpis Shakiry na swoim Instagramie, dziękując w ten sposób za ciepłe słowa.

Messi ma teraz przed sobą jeszcze jeden cel. W niedzielnym finale będzie miał szansę nie tylko obronić mistrzostwo świata z reprezentacją Argentyny, ale również zakończyć kolejny wielki turniej jako najlepszy strzelec. Patrząc na formę, którą prezentuje od początku mundialu, trudno się dziwić, że kolejne gwiazdy światowego formatu otwarcie wyrażają dla niego swój podziw.

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Mecz Hiszpania - Argentyna rozpocznie się o godz. 21:00 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.