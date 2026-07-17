Tak Collina tłumaczy decyzję ws. sędziego na finał mundialu

Polacy mieli olbrzymią nadzieję, że Szymon Marciniak zostanie wybrany jako sędzia główny finału mistrzostw świata. Tym bardziej, że po fazie grupowej polecono mu zostać w USA i wyczekiwać kolejnych decyzji FIFA. Mijały jednak kolejne dni, a Polak wciąż nie dostawał do sędziowania żadnego spotkania. Wiadomo już, że finał również go ominie.

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Collina wyjaśnił decyzję ws. sędziego na finał mundialu

Szef sędziów FIFA, Pierluigi Collina, ogłosił całemu światu, że finał mundialu poprowadzi Słoweniec, Slavko Vincić. Ta decyzja spotkała się z niezrozumieniem wielu kibiców i ekspertów. Vincić bowiem kojarzy się przede wszystkim z fatalną dyspozycją w meczu pomiędzy Szwecją a Polską w finale baraży, a także z kontrowersyjną czerwoną kartką pokazaną Eduardo Camavindze w starciu Bayernu Monachium z Realem Madryt w Lidze Mistrzów.

Legendarny włoski arbiter postanowił wyjaśnić swoją decyzję. W opinii Colliny złożyło się na nią kilka czynników. Słowa szefa sędziów cytuje portal nogomania.com.

- To długi proces. Jest wiele elementów układanki, które muszą złożyć się w obraz sędziego finału. To coś, co dzieje się podczas turnieju. Oczywiście, głównie oceniane są występy arbitrów. Także to, jakie mecze prowadzili wcześniej i fakt, że jego reprezentacja nie brała udziału w turnieju. Ale głównie chodzi o występy. Ostatecznie to liczy się najbardziej - podkreślił Włoch.

Wynika z tego, że Marciniak także mógł liczyć na to, by posędziować starcie Hiszpanii z Argentyną, gdyż Polacy nie brali udziału w mundialu. Ostatecznie jednak wyżej stały notowania Vincicia, który sędziował wcześniej starcia Brazylii z Marokiem, Jordanii z Algierią i Meksyku z Ekwadorem.

Collina odniósł się także do emocjonalnej reakcji Vincicia, który po ogłoszeniu decyzji szefa sędziów FIFA nie ukrywał łez. Od razu przyjął gratulacje od reszty arbitrów, którzy kolejno do niego podchodzili i go ściskali. Wszystkiemu z ubocza przyglądał się Marciniak.

- Widać było, że to jeden z najbardziej emocjonalnych momentów na turnieju, gdy ogłaszamy sędziów, wyznaczonych do małego i dużego finału, do meczu o brązowy i złoty medal. To emocjonujące oczywiście dla arbitrów, ale także i dla mnie. To trzeci raz, gdy miałem okazję ogłosić sędziego na finał mundialu i znów czułem gęsią skórkę, gdy to robiłem - przyznał Collina.

Finał mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną zaplanowano na niedzielę 19 lipca o 21:00. Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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