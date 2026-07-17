Slavko Vincić przemówił po decyzji FIFA

Obsady sędziowskie na poszczególne mecze mundialu wywoływały ogromne kontrowersje. Pierluigi Collina, który wyznacza arbitrów, postanowił z "przytupem" zamknąć mistrzostwa świata. Finał poprowadzi bowiem Slavko Vincić, który w opinii ekspertów nie prezentuje się dobrze w swojej roli - przynajmniej w tym roku. Słoweniec nie był wymieniany przez media nawet w gronie faworytów do sędziowania pojedynku o tytuł, a tymczasem otrzymał nominację.

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Vincić komentuje decyzję FIFA. "To naprawdę niesamowity zaszczyt"

Kiedy FIFA opublikowała nagranie z momentu, gdy Pierluigi Collina wskazuje Vincicia do prowadzenia meczu finałowego mistrzostw świata, to Słoweniec był wyraźnie wzruszony. W rozmowie z RTV Slo nie ukrywał zaskoczenia decyzją FIFA.

- Najpierw byłem w szoku, ale przede wszystkim czułem szczęście. Trząsłem się ze strachu. Sędziowanie finału Mistrzostw Świata to naprawdę niesamowity zaszczyt - podkreślił 46-latek.

Polscy kibice w pamięci mają szczególnie fatalne sędziowanie Vincicia w trakcie meczu naszej reprezentacji ze Szwecji w finale barażu (2:3). Później Słoweniec nie popisał się także m.in. podczas spotkania Bayernu Monachium z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Doświadczenia jednak nie można mu odmówić.

W 2022 roku sędziował dwa mecze mistrzostw świata w Katarze, w 2024 roku finał Ligi Mistrzów (Real - Borussia), a na tegorocznym mundialu prowadził dotychczas trzy spotkania (Brazylia - Maroko, Jordania - Algieria i Meksyk - Ekwador).

- Trudno to wszystko opisać słowami, ale jestem niezmiernie dumny, że mogę reprezentować moją ojczyznę, Słowenię, na największej imprezie sportowej na świecie. Mój zespół również jest dumny i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wykonać swoją pracę najlepiej, jak potrafimy - dodał Vincić.

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FIFA ogłosiła także skład sędziowski sobotniego meczu o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią. Głównym sędzią będzie Jesus Valenzuela z Wenezueli.