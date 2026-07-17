Burza przed meczami o medal MŚ. Nawet to sprzedał Infantino

Innowacją, o której najwięcej się mówi w kontekście trwającego mundialu są oczywiście przerwy na nawadnianie, tzw. hydration breaks. Dzięki takiemu zabiegowi stacje telewizyjne dostały trzyminutowe okienko, które jest wykorzystywane na blok reklamowy w połowie pierwszej oraz drugiej części spotkania.

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Kolejny sposób na monetyzację według FIFA

Tuż przed decydującym o losie mistrzostwa meczu pomiędzy Argentyną a Hiszpanią FIFA poinformowała o kolejnym kontrowersyjnym rozwiązaniu, które ma przynieść organizacji kolejne finansowe zyski. Przed rozpoczęciem mundialu amerykańska globalna platforma sportowa "Fanatics" podpisała z FIFA umowę na organizację "Fanatics Fest NYC", które obejmuje szereg wydarzeń tuż przed finałem MŚ w Nowym Jorku. Wśród nich znajduje się m.in. konferencja prasowa obydwu zespołów oraz Gianniego Infantino. Aby móc w niej uczestniczyć dorosła osoba musi zapłacić 60 funtów za wejściówkę. W przypadku dzieci kwota ta wynosi 26 funtów.

Dodatkowo organizatorzy postanowili zmonetyzować możliwość zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z jedną ze sław światowej piłki, wśród których znajdują się m.in. David Beckham, Kaka, Antoine Griezmann, Roberto Carlos, Rio Ferdinand czy Wesley Sneijder. Do tego grona dołączyć mają także liczne osobistości ze świata popkultury. Za taką "przyjemność" fani będą musieli zapłacić 126 funtów.

"Od ekskluzywnych wydarzeń FIFA po występy największych nazwisk w piłce nożnej – Fanatics Fest NYC to miejsce, w którym można świętować światowy futbol" - między innymi takim sloganem gospodarze zachęcają do udziału w kilkudniowym wydarzeniu.

FIFA wydłuża przerwę w finale

Swoje "pięć groszy" dołożyła także FIFA. "Tylko przez cztery dni kibice mogą wziąć udział w imprezie piłkarskiej FIFA z okazji Mistrzostw Świata FIFA 2026™ i Mistrzostw Świata Kobiet FIFA 2027™, podczas której będą mogli skorzystać z interaktywnych atrakcji, przedmiotów kolekcjonerskich, gier, rozrywki, programów na żywo i wielu innych atrakcji" - poinformowała, ogłaszając wydarzenie.

W trakcie wydarzenia będzie można również na własne oczy obejrzeć oficjalne trofeum dla zwycięzców turnieju.

Warto przypomnieć, iż przerwa między pierwszą a drugą częścią spotkania trwać będzie 30 minut, zamiast standardowych 15. Ma to związek z tzw. half time show, w trakcie którego wystąpią m.in. Shakira, Madonna, Justin Bieber, PS22 wraz z Coldplay, a nad całością czuwać będzie światowej sławy dyrygent Gustavo Dudamel.

Początek finałowego starcia pomiędzy Argentyną a Hiszpanią w niedzielę, 19 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Dzień wcześniej o godzinie 23:00 Francja zmierzy się z Anglią w meczu o 3. miejsce w Miami. Relacje tekstowe na żywo "minuta po minucie" będą dostępne na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.