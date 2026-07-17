Burza wokół Tuchela. Ujawniono specjalną klauzulę w kontrakcie

Reprezentacja Anglii przystępowała do mundialu jako jeden z głównych kandydatów do zdobycia złotego medalu. Kadra pełna gwiazd miała wreszcie zakończyć trwające od 1966 roku oczekiwanie na mistrzostwo świata, a Thomas Tuchel został zatrudniony właśnie po to, by zrobić ostatni krok, którego nie potrafili wykonać jego poprzednicy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Tuchel bezpieczny. Oto szczegóły jego kontraktu

Od początku pracy Niemiec znajdował się jednak pod ogromną presją. Kontrowersje wzbudzały przede wszystkim jego powołania na mundial oraz rezygnacja z kilku znanych nazwisk. Mimo krytyki Anglia regularnie wygrywała, a selekcjoner mógł odpowiadać na zarzuty wynikami. Sytuacja zmieniła się dopiero w półfinale mistrzostw świata, gdy "Synowie Albionu" przegrali z Argentyną 1:2, mimo prowadzenia 1:0.

Po bramce Anthony'ego Gordona Tuchel postawił na defensywę, co się zemściło. Zamiast finału Anglikom pozostał zatem mecz o trzecie miejsce z Francją. Podopieczni Tuchela nie mają zbyt wielkiej ochoty grać tego spotkania, ponieważ celowali tylko w złoto.

Po porażce natychmiast pojawiły się pytania o przyszłość selekcjonera. Jak ujawnił David Ornstein z "The Athletic", w kontrakcie Niemca rzeczywiście znalazły się specjalne klauzule dotyczące możliwości zakończenia współpracy.

Umowa przewidywała, że obie strony mogły usiąść do rozmów o rozstaniu, gdyby Anglia odpadła już w fazie grupowej, 1/16 finału lub 1/8 finału. Ponieważ zespół dotarł do półfinału, zapisy te nie zostały aktywowane.

Co więcej, kontrakt nie zawiera żadnych automatycznych klauzul rozwiązania umowy po osiągnięciu tego etapu turnieju.

Guardiola miał porozumienie z federacją, ale się wycofał

To oznacza, że mimo ogromnego rozczarowania po przegranej z Argentyną, posada Tuchela nie jest obecnie zagrożona. Według "The Athletic" wszystko wskazuje na to, że Niemiec pozostanie selekcjonerem reprezentacji Anglii.

Czytaj także: Mają dziewięciu zawodników w finale mundialu. To zapisze się w historii

Co ciekawe, Ornstein ujawnił również, że Pep Guardiola już w 2024 roku osiągnął z angielską federacją ustne porozumienie dotyczące objęcia reprezentacji. Ostatecznie Hiszpan zmienił jednak zdanie, a FA postawiła na Tuchela. Choć Guardiola po zakończeniu pracy w Manchesterze City znów jest dostępny, nic nie wskazuje na to, by federacja planowała zmianę selekcjonera po zakończeniu mundialu.