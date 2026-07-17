Długo czekaliśmy, by przekonać się, czy FIFA faktycznie trzymała Szymona Marciniaka "w rezerwie" aż od fazy grupowej, aby wyznaczyć go na sędziego głównego finału mundialu lub choćby meczu o 3. miejsce. Niestety Polaka na turnieju już nie zobaczymy, a mecz o złoto poprowadzi Slavko Vincić. Słoweniec to kontrowersyjny wybór. W naszym kraju pamiętamy przede wszystkim jego mizerne sędziowanie w finale barażów o awans na mundial ze Szwecją, gdy m.in. nie podyktował ewidentnego rzutu karnego za faul na Jakubie Kamińskim.

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Vincić zatrzymany przez policję. Podejrzenia były poważne

Jednak tamta sprawa nie jest nawet blisko bycia największą kontrowersją w karierze Vincicia. Ta kariera mogła się zresztą skończyć już w 2020 roku. Sześć lat temu w Bośni i Hercegowinie arbiter został zatrzymany przez policję. Miało to miejsce podczas imprezy w prywatnej willi, na której znalazł się Słoweniec. Jak się okazało, bośniaccy funkcjonariusze rozbili w tej akcji zorganizowaną grupę przestępczą, zatrzymując łącznie 35 osób. Zabezpieczyli też wówczas broń palną, narkotyki, gotówkę oraz stwierdzili obecność prostytutek. Okazało się, że zatrzymani gangsterzy parali się sutenerstwem, a także handlem bronią i narkotykami.

Vincić tłumaczył potem, że na imprezę trafił zupełnym przypadkiem, bo przyjął zaproszenie wraz ze swoimi biznesowymi partnerami. Zapewniał, iż ani on, ani oni nic nie wiedzieli, że trafią prosto do serca lokalnej mafii, a pójście tam było "najgorszą decyzją w jego życiu". W trakcie śledztwa policja oczywiście badała, czy mówi prawdę, ale nie znaleziono żadnych dowodów na jego winę i jakiekolwiek faktyczne powiązania z gangsterami.

Wszedł na sędziowski szczyt

Słoweniec mógł bez przeszkód kontynuować sędziowską karierę i teraz poprowadzi finał mundialu. To będzie jego drugi mecz o tytuł na arenie międzynarodowej, bo wcześniej był już głównym rozjemcą finału Ligi Mistrzów Borussia Dortmund - Real Madryt (0:2) w 2024 roku. Mecz Argentyna - Hiszpania odbędzie się w niedzielę 19 lipca o 21:00 czasu polskiego.