Laporta wprost o finale mundialu. "Gdyby sędzia był sprawiedliwy..."

Półfinały mistrzostw świata przyniosły nam pojedynki pomiędzy czterema najlepszymi drużynami rankingu FIFA. Wszystko zatem wskazywało na to, że otrzymamy wyrównane widowiska, w których losy awansu do finału ważyć będą się do samego końca. Cóż, nie do końca tak się stało.

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Hiszpania bowiem kompletnie zdominowała Francję, która miała wyraźne problemy nie tylko ze sforsowaniem defensywy zespołu Luisa de la Fuente, ale także z utrzymaniem piłki w środkowej strefie boiska. Mistrzowie Europy to wykorzystali i dzięki bramkom Mikela Oyarzabala oraz Pedro Porro pokonali "Trójkolorowych" 2:0, nie pozostawiając im żadych złudzeń.

Nieco ciekawiej było w starciu Anglii z Argentyną. Wprawdzie pierwsza część spotkania, która bardziej przypominała mieszane sztuki walki niż mecz piłkarski, zakończyła się bezbramkowym remisem, ale w drugiej połowie działo się już więcej. "Synowie Albionu" wyszli na prowadzenie w 55. minucie po uderzeniu Anthony'ego Gordona i... cofnęli się do głębokiej defensywy. "Albicelestes" nie próżnowali i napierali na broniących rywali przez kolejne pół godziny. W końcu skuteczny strzał z dystansu posłał Enzo Fernandez i pokonał Jordana Pickforda. Wynik na 2:1 dla mistrzów świata strzałem głową po dośrodkowaniu Lionela Messiego ustalił Lautaro Martinez.

Laporta dumny ze składu finału. Nagle wbił szpilkę w Argentynę. "Gdyby sędzia był sprawiedliwy"

Krótko mówiąc: w finale mundialu szykuje nam się absolutny hit. Do Nowego Jorku już przylatują kolejne znane osobistości (w tym prezes PZPN, Cezary Kulesza), by w niedzielę 19 lipca zasiąść na stadionie w New Jersey i obserwować to spotkanie z wypiekami na twarzy. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. prezydent FC Barcelony, Joan Laporta, który ma prawdziwy powód do dumy, bowiem w finale zagra aż ośmiu piłkarzy jego klubu, a także legenda klubu, Lionel Messi.

- Jesteśmy bardzo dumni z ośmiu zawodników, których mamy [w finale - red.]. To bardzo ważne dla nich, a jako prezes jestem bardzo zadowolony i wdzięczny, że mamy tak utalentowanych graczy. Na poziomie reprezentacyjnym to najlepszy mecz, jaki może mieć miejsce. Różne style gry. Sędzia będzie musiał się narzucić. Argentyna jest bardziej agresywna, a hiszpański zespół gra bliżej siebie, ze stylem gry bardziej jak Barça. Barça jest najlepsza i wszyscy to przyznają - stwierdził, cytowany przez Mundo Deportivo, nie omieszkając pochwalić klubu ze stolicy Katalonii.

- Messi też dotarł do finału i jestem szczęśliwy. To duma La Masii. Messi to przeszłość i teraźniejszość, a Lamine Yamal to teraźniejszość i przyszłość. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy prawdziwy system gry dla Barçy. Jako prezes to duma, że wyszkoliliśmy tych dwóch graczy w domu, a jeśli dodamy do tego Joana Garcię, Erica Garcię, Pau Cubarsíego, który ma spektakularny mundial, Daniego Olmo, Gaviego, Pedriego, Ferrana Torresa... To jest spektakularne - przyznał Laporta.

Przechadzając się ulicami Nowego Jorku Laporta udzielił także rozmowy radiu COPE. W niej wciąż tryskał zadowoleniem, ale nagle postanowił wbić szpilkę w Argentyńczyków i sędziów. Czyli zrobił to, co towarzyszy "Albicelestes" w zasadzie od początku mundialu.

- Mamy lepszy zespół. Jeśli sędzia będzie sprawiedliwy, Hiszpania będzie miała większe szanse na wygranie meczu - uznał prezydent FC Barcelony.

Sędzią głównym tego spotkania wybrano Słoweńca, Slavko Vincicia. Jego pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę 19 lipca o godz. 21:00. Relację tekstową na żywo z finału mistrzostw świata przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie ją można także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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