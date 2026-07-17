"Mam nadzieję, że nie będę taki głupi". Jest odpowiedź Neville'a

Przed półfinałem mistrzostw świata Gary Neville wypowiedział się na temat środkowych obrońców reprezentacji Argentyny. Mowa o Cristianie Romero i Lisandro Martinezie. Nazwał ich najlepszym i zarazem najgorszym duetem stoperów. Zasugerował, że potrafią grać kapitalnie, by za chwilę popełnić fatalny błąd i zadziałać na szkodę drużyny. Wybitny przed laty defensor doczekał się odpowiedzi ze strony Cristiana Romero.

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Mocna wypowiedź Romero. Neville już odpowiedział

- Mam tylko nadzieję, że po przejściu na emeryturę nie będę taki głupi i nie pomyślę nawet o krytykowaniu piłkarzy ani nikogo innego. Ostatecznie każdy wychodzi na boisko, żeby dać z siebie wszystko dla swojego klubu lub reprezentacji, a wynik meczu może potoczyć się w obie strony - podkreślił Argentyńczyk, cytowany przez TyC Sports.

Argentyna pokonała Anglię 2:1 w półfinale mundialu i choć spotkanie było rozgrywane w środę, to emocje w obu narodach dalej buzują. Neville nie pozostał dłużny i odpowiedział Romero.

- Dodam tylko kilka słów do tego, co już powiedziałem: oni pozwalają rywalom zdobywać bramki. W czterech meczach fazy pucharowej stracili sześć goli. Ta dwójka powinna codziennie przytulać Messiego, bo to on musiał wyciągać ich z opresji, gdy stracili dwa gole w meczu z Egiptem, dwa z Republiką Zielonego Przylądka i jednego z Anglią. Powiedziałem jednak również, że są znakomici, bo dosłownie zmiatają wszystko na swojej drodze i potrafią wygrywać mecze dla swojej reprezentacji. Są zdolni przejść od gry genialnej do wręcz absurdalnej - podkreślił Neville w rozmowie ze Sky Sports.

- W ubiegłym roku Romero grał w zespole, który o mało nie spadł z ligi i stracił 65 bramek, więc myślę, że wiem, o czym mówię, oceniając zawodnika. Romero jest bardzo utalentowany, podobnie jak Lisandro Martinez, ale obaj popełniają wiele błędów i tracą przez nie gole. Po prostu dostrzegam w ich grze pewną sprzeczność. Romero jest jeszcze stosunkowo młody, nie jest jeszcze doświadczonym środkowym obrońcą, choć osiągnął już niewiarygodne sukcesy. Zdobył mistrzostwo świata. Ale gdyby nie Lionel Messi - zarówno ostatniej nocy, jak i podczas dwóch poprzednich turniejów - Argentyna nie triumfowałaby dzięki swoim środkowym obrońcom. Wygrała dzięki człowiekowi, który być może jest najwybitniejszym piłkarzem wszech czasów - dodał ekspert.

Argentyna przeciwieństwem Hiszpanii

Argentyna zachowała czyste konto tylko w dwóch pierwszych spotkaniach fazy grupowej. Później zawsze traciła co najmniej jednego gola.

W meczu finałowym zmierzy się natomiast z Hiszpanią, a podopieczni Luisa de la Fuente pokazują, iż są specjalistami od gry obronnej. Dotychczas mistrzowie Europy stracili tylko jednego gola - w ćwierćfinale przeciwko Belgii.

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Spotkanie finałowe odbędzie się w niedzielę o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.