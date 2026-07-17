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"Mam nadzieję, że nie będę taki głupi". Jest odpowiedź Neville'a

Od meczu Anglia - Argentyna minęło już trochę czasu, ale wciąż nie brakuje uszczypliwych komentarzy po obu stronach. Cristian Romero, obrońca Albicelestes, obraził byłego reprezentanta Anglii Gary'ego Neville'a. Ten nie pozostał dłużny.
Gary Neville
Screen/youtube.com/@TheOverlap

Przed półfinałem mistrzostw świata Gary Neville wypowiedział się na temat środkowych obrońców reprezentacji Argentyny. Mowa o Cristianie Romero i Lisandro Martinezie. Nazwał ich najlepszym i zarazem najgorszym duetem stoperów. Zasugerował, że potrafią grać kapitalnie, by za chwilę popełnić fatalny błąd i zadziałać na szkodę drużyny. Wybitny przed laty defensor doczekał się odpowiedzi ze strony Cristiana Romero. 

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Mocna wypowiedź Romero. Neville już odpowiedział

- Mam tylko nadzieję, że po przejściu na emeryturę nie będę taki głupi i nie pomyślę nawet o krytykowaniu piłkarzy ani nikogo innego. Ostatecznie każdy wychodzi na boisko, żeby dać z siebie wszystko dla swojego klubu lub reprezentacji, a wynik meczu może potoczyć się w obie strony - podkreślił Argentyńczyk, cytowany przez TyC Sports.

Argentyna pokonała Anglię 2:1 w półfinale mundialu i choć spotkanie było rozgrywane w środę, to emocje w obu narodach dalej buzują. Neville nie pozostał dłużny i odpowiedział Romero. 

- Dodam tylko kilka słów do tego, co już powiedziałem: oni pozwalają rywalom zdobywać bramki. W czterech meczach fazy pucharowej stracili sześć goli. Ta dwójka powinna codziennie przytulać Messiego, bo to on musiał wyciągać ich z opresji, gdy stracili dwa gole w meczu z Egiptem, dwa z Republiką Zielonego Przylądka i jednego z Anglią. Powiedziałem jednak również, że są znakomici, bo dosłownie zmiatają wszystko na swojej drodze i potrafią wygrywać mecze dla swojej reprezentacji. Są zdolni przejść od gry genialnej do wręcz absurdalnej - podkreślił Neville w rozmowie ze Sky Sports.

- W ubiegłym roku Romero grał w zespole, który o mało nie spadł z ligi i stracił 65 bramek, więc myślę, że wiem, o czym mówię, oceniając zawodnika. Romero jest bardzo utalentowany, podobnie jak Lisandro Martinez, ale obaj popełniają wiele błędów i tracą przez nie gole. Po prostu dostrzegam w ich grze pewną sprzeczność. Romero jest jeszcze stosunkowo młody, nie jest jeszcze doświadczonym środkowym obrońcą, choć osiągnął już niewiarygodne sukcesy. Zdobył mistrzostwo świata. Ale gdyby nie Lionel Messi - zarówno ostatniej nocy, jak i podczas dwóch poprzednich turniejów - Argentyna nie triumfowałaby dzięki swoim środkowym obrońcom. Wygrała dzięki człowiekowi, który być może jest najwybitniejszym piłkarzem wszech czasów - dodał ekspert.

Argentyna przeciwieństwem Hiszpanii

Argentyna zachowała czyste konto tylko w dwóch pierwszych spotkaniach fazy grupowej. Później zawsze traciła co najmniej jednego gola.

W meczu finałowym zmierzy się natomiast z Hiszpanią, a podopieczni Luisa de la Fuente pokazują, iż są specjalistami od gry obronnej. Dotychczas mistrzowie Europy stracili tylko jednego gola - w ćwierćfinale przeciwko Belgii.

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Spotkanie finałowe odbędzie się w niedzielę o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

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